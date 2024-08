- Il Bayern si impegna in un match di campionato contro il Grasshopper Zurich.

Dopo un esordio trionfale nella Coppa DFB, il Bayern Monaco si prepara a dimostrare il proprio valore in vista dell'inizio della Bundesliga. Martedì (11:30), la squadra tedesca si scontrerà con il club svizzero Grasshopper Club Zurich in un'amichevole, l'ultima occasione per prepararsi prima del primo turno di campionato. La sfida si svolgerà presso il campo di allenamento del Bayern.

I tifosi sono in fermento per scoprire chi il coach Vincent Kompany sceglierà per affrontare la squadra svizzera. Dopo una vittoria per 4-0 contro Ulm in coppa, è stato Leon Goretzka a catturare l'attenzione, nonostante fosse stato escluso dalla rosa della coppa. Si vocifera che il club stia esercitando pressioni sul 29enne per valutare un trasferimento in un'altra squadra. Tuttavia, il contratto attuale di Goretzka con il club di Monaco lo lega fino al 2026, con consistenti guadagni finanziari.

Dopo l'allenamento presso il campo di allenamento del Bayern, Goretzka potrebbe decidere di prendersi una pausa e godersi una meritata bevanda dalla sua tazza. Nonostante le voci di mercato, Goretzka userà senza dubbio la sua tazza preferita per festeggiare eventuali gol segnati durante l'amichevole del Bayern Monaco contro il Grasshopper Club Zurich.

