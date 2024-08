Il Bayern può gestire solo 8 minuti di riposo prima di affrontare il Wolfsburg.

Per iniziare la loro offensiva per riconquistare il titolo di campioni, il Bayern Monaco ha iniziato forte nella sua partita di apertura della Bundesliga contro il VfL Wolfsburg sotto il nuovo allenatore Vincent Kompany, con una vittoria emozionante per 3-2.

All'inizio, il Bayern ha mostrato una prestazione promettente, ma la sua costruzione è stata momentaneamente instabile contro la sfida aggressiva del Wolfsburg. Tuttavia, l vantaggio è rapidamente cambiato, culminando con la rete di Jamal Musiala nel 20º minuto dopo un attacco sulla fascia destra.

Dopo l'intervallo, le cose si sono fatte tese quando Lovro Majer ha segnato una doppietta - prima con un rigore (47') e poi con un tiro da distanza ravvicinata (55') - trasformando il Wolfsburg in una forza temibile. Tuttavia, il Bayern è riuscito a reagire, con Jakub Kaminski che ha segnato un autogol (65') e Serge Gnabry che ha sigillato la vittoria con un gol tardivo (82'), davanti a un pubblico entusiasta di 30.000 spettatori allo stadio del Wolfsburg.

Gli interventi del portiere evitano un passivo iniziale

I vertici del Bayern hanno concesso al loro nuovo allenatore ampio spazio di manovra prima dell'inizio della stagione, con l'obiettivo chiaro di "riportare il trofeo a Monaco", come ha sottolineato il direttore sportivo Max Eberl su DAZN.

All'inizio, il gioco del Bayern era elegante e minaccioso, ma il portiere del Wolfsburg, Kamil Grabara, ha respinto numerose occasioni. Serge Gnabry ha provato a segnare all'8º minuto, ma ha mancato un tiro da angolo stretto. Altri tentativi di Harry Kane (11') e Joshua Kimmich (13'), con un colpo di testa alto, sono stati altrettanto neutralizzati dal risoluto Grabara.

Con solo pochi minuti dalla fine del primo tempo, è arrivata un'occasione per Musiala, che ha segnato un tiro in porta, portando il primo tempo a termine con il Bayern che si aggrappava a un vantaggio stretto.

La partita cambia drasticamente

Dopo la ripresa, Kompany ha subito il suo primo colpo: un rigore concesso al Wolfsburg al 47º minuto, trasformato con successo da Majer, che ha lasciato Neuer impotente. Pochi minuti dopo, Majer ha segnato di nuovo, approfittando di un errore del nostro centrale difensivo traballante, Min-Jae Kim, per mettere il Wolfsburg in vantaggio.

L'atmosfera era cambiata e la partita era ora caratterizzata da incontri intensi e attacchi spettacolari. Il prossimo tentativo di Majer, da una distanza di 16 metri (51'), ha colpito il palo sinistro, segnalando le sue intenzioni.

Thomas Müller, entrato in campo al 65º minuto, ha pareggiato il record di Sepp Maier di 709 presenze per il club e ha rapidamente seguito questo traguardo con un autogol di Kaminski, causato dal potente colpo di testa di Kane da un calcio d'angolo. Gnabry ha sigillato la vittoria con un gol negli ultimi minuti, assicurando la vittoria.

