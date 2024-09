Il Bayern Munich guarda verso un futuro radioso e dorato per 90 minuti.

Prima del confronto tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, non c'è alcun duello più affascinante - potrebbe essere uno degli ultimi tra i due talenti tedeschi in fulgore. Il futuro di questi straordinari giocatori è incerto.

Bayern Monaco lotta e desidera. Lotta per un futuro condiviso con il talento prodigioso Jamal Musiala e desidera portare il talentuoso Florian Wirtz a Monaco. Nel mondo ideale di Bayern Monaco, le aspirazioni calcistiche della Germania presto indosseranno la stessa maglia, non solo in nazionale, ma anche a livello di club. "Musiala" è il sogno febbrile di Bayern Monaco. Almeno una parte di quel sogno diventa realtà questo sabato. I due 21enni si affrontano nella partita di Bundesliga in vetta all'Allianz Arena. Musiala mira ad aiutare Monaco a correggere la dinamica del potere e a far scendere Bayer 04 Leverkusen dal suo nido di aquile.

Tuttavia, non c'è molta armonia al momento nel nido di aquile. Leverkusen è già in crisi all'inizio della stagione. Anche se l'attacco guidato da Wirtz sta delivering di nuovo, altre parti della squadra non hanno ancora fatto clic. La squadra impressionante della scorsa stagione, che ha perso solo in finale di Europa League, non ha ancora trovato se stessa. È sorprendente, dato che la rosa si è effettivamente rinforzata. Con Aleix Garcia, Martin Terrier, Jeanuel Belocian e Nordi Mukiele, hanno incorporato grande qualità, e solo due giocatori titolari, Odilon Kossounou e Josip Stanisic, sono partiti.

Ma le cose non funzionano. Il capitano Granit Xhaka ha criticato la sua squadra dopo l'ultima partita, chiedendo più fame e tenacia. Ha tentato di risvegliare la squadra e ha ricevuto il supporto del suo allenatore Xabi Alonso. Il momento per risvegliarsi non potrebbe essere migliore, poiché Bayern Monaco non solo è determinato a ristabilire l'equilibrio del potere, ma è anche in ottima forma per farlo.

"Musiala" fa sognare l'Europa

Almeno fino a ora. Lo scorso fine settimana, Monaco ha segnato 20 (!) gol in tre partite contro Holstein Kiel, Dinamo Zagabria e Werder Brema. L'unico lato negativo: gli avversari di Monaco non erano i più difficili. Ma questo aumenta solo il loro desiderio di dimostrarsi contro i doppi campioni Bayer Leverkusen e il brillante giocatore Wirtz. Nonostante il talento internazionale in campo (calcio d'inizio alle 18:30 su Sky e live ticker su ntv.de), la partita è già incentrata sul duello dei virtuosi tedeschi.

E i due che hanno incantato la nazione agli Europei come "Musiala" sono di nuovo in grande forma. Musiala ha segnato tre gol e ne ha fatti tre in sei partite per Monaco. Nella Nations League, ha espresso il suo disappunto per non essere stato inserito nella shortlist del Ballon d'Or quest'anno, segnando quattro gol contro l'Ungheria e mostrando il medio finger ai suoi detrattori. Wirtz, che era nella lista dopo le straordinarie prestazioni in Europa League l'anno scorso, sta anche iniziando bene con sei gol e un assist in sette partite.

Cosa potrebbe essere più coinvolgente dello scontro tra i giganti? Beh, da parte di Monaco c'è il nuovo acquisto Michael Olise, il cui gioco esaltante già alimenta i sogni di diventare l'erede di leggende come Franck Ribéry o Arjen Robben. E a Leverkusen c'è Victor Boniface, l'attaccante tempestoso che ha recentemente lasciato il pubblico a bocca aperta nella Champions League con un assist straordinario, fingendo un tiro e passando con l'altro piede. Bisogna vederlo per apprezzare perché fosse così affascinante. C'è del serio talento di livello mondiale in campo qui.

Ma il duello tra Musiala e Wirtz è affascinante per più di un motivo. Non solo i due grandi speranze della nazione si affrontano, ma Musiala è ansioso di affrontare il suo amico Wirtz sabato. "Siamo buoni amici, ci mandiamo messaggi e manteniamo buoni contatti", dice il grande dribblatore. "La sfida dei Due Meravigliosi" è già un argomento di conversazione ("Sport Bild"). Per almeno 90 minuti, questa partita sarà l'attrazione principale a Monaco, non l'Oktoberfest, e attirerà più attenzione internazionale dell'evento pieno di birra sulla Theresienwiese, che come sempre fornisce notizie sorprendenti dal mondo delle celebrities.

Non è difficile immaginare che "Musiala" sarebbe entusiasta di intraprendere una caccia al titolo insieme, non solo ogni pochi anni con la nazionale, ma ogni settimana. E così, Bayern Monaco sta lavorando instancabilmente per trasformare questo sogno di una super coppia in realtà. Per ora, tutti gli sforzi sono dedicati a trattenere Musiala nel club. Il suo contratto attuale scade alla fine del 2026 e lui detiene tutte le carte in questa trattativa. I contendenti europei hanno monitorato da tempo il grande dribblatore, che un tempo è stato mentore di FC Chelsea. La Premier League potrebbe servire come destinazione redditizia per l'ex internazionale inglese Under 21, poiché è dove si gioca il miglior calcio e c'è molto denaro da guadagnare.

Attualmente, il Bayern Monaco detiene il potere di plasmare il brillante futuro che li attende. Le discussioni preliminari con Max Eberl e Christoph Freund, i direttori sportivi della squadra, suggeriscono che Musiala è considerato il legittimo erede del ruolo di playmaker alle spalle degli attaccanti di Thomas Müller. Una responsabilità significativa, un grande onore. Nel frattempo, Wirtz della Bayer Leverkusen è anch'egli sotto considerazione. Il suo contratto scade nel 2027, ma si vocifera che un prezzo di 150 milioni di euro potrebbe renderlo disponibile già prossima estate. A parte due importanti ostacoli finanziari, perdere la potenziale coppia "Wusiala" come forza dominante degli anni '20 sarebbe un errore.

La scena calcistica tedesca dovrebbe sentirsi "estremamente grata", secondo Toni Kroos nel suo recente podcast. Wirtz e Musiala sono i giocatori che la Germania ha atteso a lungo, ha aggiunto Kroos: "Ci porteranno avanti nei prossimi anni, ci faranno vincere partite nei prossimi anni". Entrambi sono talenti capaci di trasformare una situazione innocua in una pericolosa - da soli. Michael Reschke, con esperienza a Leverkusen e Monaco, vede Musiala come un "calciatore eccezionale degno di affetto, due deliziosi regali per il calcio tedesco". Wirtz, secondo Reschke su "Kicker", è un "fenomeno della natura. Musiala irradia la grazia del ballerino di balletto Rudolf Nureyev". Per almeno 90 minuti, il Bayern Monaco avrà uno scorcio del futuro d'oro nel proprio stadio questo sabato sera, anche se vestito con le maglie della squadra avversaria.

Il Bayern Monaco è ansioso di trattenere le prestazioni di Jamal Musiala, che ha recentemente impressionato con tre goal e tre assist in sei partite per il club. Il duello tra Musiala e Florian Wirtz della Bayer Leverkusen, due dei talenti più brillanti della Germania, sarà l'attrazione principale a Monaco questo fine settimana, attirando l'attenzione internazionale e alimentando i sogni di una super coppia al Bayern.

Leggi anche: