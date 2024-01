Il Bayern Monaco vince il nono titolo consecutivo in Bundesliga

La squadra tedesca si è assicurata il suo nono titolo consecutivo in Bundesliga sabato, dopo che la seconda classificata, l'RB Lipsia - l'unica squadra ancora matematicamente in grado di raggiungere il Bayern - è caduta in una sconfitta per 3-2 in trasferta contro il Borussia Dortmund.

Nonostante l'ennesimo titolo conquistato prima di scendere in campo, il Bayern non ha dato segni di compiacimento e ha battuto il Borussia Mönchengladbach per 6-0, mettendo la ciliegina sulla torta.

In alcuni momenti della stagione, sembrava che la corsa al titolo di quest'anno non fosse così scontata come molti avevano comprensibilmente previsto. Tuttavia, come spesso accade, il Bayern ha concluso la stagione in forma imperiosa, perdendo solo una volta nelle ultime 16 partite e conquistando il titolo con tre gare di anticipo.

Questo periodo di forma è stato ancora più impressionante se si considera che l'attaccante Robert Lewandowski è rimasto fuori per quasi un mese a causa di un infortunio alla caviglia, rientrando in campo solo nell'ultimo turno di campionato il 24 aprile.

La squadra ha anche dovuto fare i conti con la notizia che l'amato allenatore Hans-Dieter Flick avrebbe lasciato la squadra a fine stagione - insieme agli storici David Alaba e Javi Martinez - e che Julian Nagelsmann del Lipsia avrebbe preso il suo posto dall'inizio della prossima stagione.

Elogi in campo e fuori

Nagelsmann ha sicuramente un ruolo importante da ricoprire; il titolo di sabato è stato il settimo trofeo vinto dal Bayern nell'arco di un anno. Lo stile di calcio spavaldo della squadra ha guadagnato molti elogi, ma il mese scorso il club di Monaco ha anche ricevuto elogi per aver rifiutato di entrare nella Super League europea.

Insieme a squadre del calibro del Paris Saint-Germain, campione di Francia, e del Porto, campione di Portogallo, il Bayern ha sfidato le altre squadre più importanti d'Europa rifiutando un posto nella competizione, che è stata pesantemente criticata dai tifosi e dalle parti interessate. Inizialmente sostenuto da 12 club, tutti, tranne Real Madrid e Barcellona, si sono poi ritirati.

"Essere un grande club non significa solo avere una base di tifosi globale, ma anche agire correttamente al momento giusto", ha dichiarato l'opinionista di Sky Sports Gary Neville dopo la rivelazione delle 12 squadre inizialmente coinvolte. "Il Bayern Monaco, devo dire che ho sempre pensato che fosse un club decente quando ci giocavo contro".

La decisione del Bayern di rifiutare la Super League è stata motivata dal modello di proprietà 50+1, che prevede che la maggioranza dei diritti di voto dei club tedeschi sia controllata dai soci e dai tifosi, piuttosto che dai partner commerciali.

Al contrario, altri top club europei, come quelli della Premier League inglese, sono di proprietà e controllati da investitori privati.

"I club (in Germania), la maggior parte di essi, sono organizzati secondo queste linee democratiche e questo crea un grado di responsabilità molto, molto più forte di quello degli investitori che, a torto o a ragione, ma dal loro punto di vista, di fatto, vedono i soci o i tifosi semplicemente come clienti", ha dichiarato alla CNN Sport l'esperto di calcio europeo Raphael Honigstein.

"In Germania non è così. (I tifosi) hanno un diritto, sono elettori, possono votare e far sentire la loro voce.

"Questo, ovviamente, crea anche una cultura diversa, perché le persone al comando non sono investitori, perché non si può comprare e vendere un club, il club è sempre nelle mani dei soci".

Se altri club europei cercheranno di adottare lo stesso modello di proprietà in vigore in Germania è stato oggetto di dibattito alla luce del fiasco della Super League, che ha portato i tifosi a protestare contro i proprietari dei club.

Il governo britannico ha annunciato l'intenzione di intraprendere una revisione dello sport guidata dai tifosi, nel corso della quale sarà probabilmente esaminato il potere esercitato dai ricchi proprietari dei club della Premier League.

"È certamente un modello che stiamo esaminando", ha dichiarato alla CNN Sport il ministro dello Sport britannico Nigel Huddleston a proposito della struttura proprietaria tedesca.

"Esamineremo i modelli in tutto il mondo in termini di governance, struttura e proprietà, flussi finanziari, perché ci sono modelli diversi interessanti che si verificano in tutto il mondo".

"È stato davvero significativo come la Germania sia stata assente dalla Super League... sarebbe stato così chiaro che questa mossa sarebbe stata così palesemente contraria alla base dei tifosi, eppure nei club tedeschi i tifosi hanno la massima influenza e quindi non sarebbe mai decollata".

L'ex centrocampista di Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City Dietmar Hamann, che ha giocato più di 50 volte per la Germania, rimane dubbioso sulla possibilità di applicare il modello di proprietà tedesco alla Premier League.

"Penso che probabilmente funzionerebbe, ma credo che l'uccello sia volato, penso che sia andato troppo lontano", ha detto a CNN Sport.

"Alcuni di questi club (della Premier League) sono valutati due, tre o quattro miliardi di sterline (tra i 2,8 e i 5,5 miliardi di dollari) e non sono troppo sicuro che sia possibile riconquistare il potere di questi club".

Amanda Davies e Christina Macfarlane della CNN hanno contribuito a questo servizio.

