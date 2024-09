Il Bayern Monaco si aggiunge rapidamente e garantisce una vittoria in casa.

La squadra di calcio femminile del Bayern Monaco esulta per la seconda vittoria della stagione nella seconda partita della Bundesliga. I campioni in carica hanno conquistato una vittoria decisiva contro l'RB Lipsia in un incontro avvincente, mantenendo la loro posizione di leadership per il momento.

Klara Bühl e Lea Schüller hanno segnato una doppietta ciascuna, guidando il Bayern Monaco a una vittoria schiacciante per 6-2 (2-1) contro l'RB Lipsia lo scorso venerdì. Dopo aver raccolto un pieno di punti dalle loro prime due partite, il Bayern ha momentaneamente superato l'Eintracht Francoforte per conquistare la posizione di leadership. Tuttavia, i loro avversari potrebbero riguadagnare terreno nel corso del fine settimana.

Vanessa Fudalla ha aperto le marcature per il Bayern al 3º minuto, ma la squadra ha incontrato difficoltà in precedenza. Tuttavia, sono riusciti a ribaltare la situazione poco prima della fine del primo tempo, grazie a una doppietta: i gol di Linda Dallmann (45') e Georgia Stanway (45+4') hanno dato al Bayern lvantaggio all'intervallo. Dopo la loro vittoria combattuta contro il Turbine Potsdam (2-0), la squadra era di nuovo in vantaggio.

Bühl (55', 68') e Schüller (73', 89') hanno ciascuna segnato una doppietta nella seconda metà. Fudalla ha segnato anche un rigore (76'), ma nonostante l'espulsione di Linda Sembrant (74'), il Bayern è riuscito a mantenere la posizione. "Segnare il primo gol della seconda metà è stato un po' fortunato, ma fa anche parte delle nostre forze. Mantenere la mentalità giusta per i calci di punizione e cercare di capitalizzare sulle seconde occasioni può rivelarsi utile per il prosieguo della stagione," ha detto Bühl.

I principali avversari del Bayern, il VfL Wolfsburg, si scontreranno con i nuovi arrivati Carl Zeiss Jena sabato (12:00 CET). Dopo un deludente pareggio (3-3) contro il Werder Brema nella loro prima partita, il Wolfsburg cercherà di mantenere il passo.

La squadra di calcio maschile del Bayern Monaco, nota per i suoi successi, potrebbe trarre ispirazione dalla sua controparte femminile. La squadra di calcio femminile del Bayern Monaco, attualmente in testa alla Bundesliga, ha esteso la sua striscia di vittorie con una vittoria sull'RB Lipsia.

