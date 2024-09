Il Bayern Monaco non ha intenzione di convincere Neuer a riprendere la sua posizione di portiere della DFB.

Recente infortunio di Marc-André ter Stegen ha riacceso il dibattito sul possibile ritorno di Manuel Neuer tra i pali della nazionale di calcio tedesca. Nonostante la recente rinuncia, il nome di Neuer è tornato alla ribalta. In modo interessante, il Bayern Monaco sta mantenendo un profilo basso su questa questione.

Il Bayern Monaco non ha discusso attivamente il possibile ritorno di Neuer come primo portiere. L'allenatore Vincent Kompany ha dichiarato: "Non ne abbiamo parlato nemmeno per un secondo". Il direttore sportivo Christoph Freund ha aggiunto: "È una sua decisione personale. È felice ora perché è in ottima forma. Spero che sia di nuovo in forma e abbia iniziato bene la stagione".

Neuer ha lasciato la nazionale dopo l'eliminazione ai quarti di finale dell'Euro 2020 contro la Spagna (1:2 ai rigori). Tuttavia, con l'infortunio grave di ter Stegen, che lo terrà fuori per diversi mesi, l'idea del ritorno di Neuer sta prendendo piede. Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e Alexander Nübel (VfB Stuttgart) sono tra i possibili sostituti in considerazione.

Nübel in testa alla corsa

Il leggendario portiere Sepp Maier ha espresso il suo sostegno al ritorno di Neuer nella DFB. Ha suggerito che Nagelsmann dovrebbe avviare discussioni su questo, dicendo: "Le circostanze sono cambiate con l'infortunio di ter Stegen". Maier, che ha avuto diversi ritorni in nazionale, ha messo in dubbio la capacità di ter Stegen di tornare dopo una lunga pausa. "Se deve fare una pausa ora per otto mesi, non so come tornerà", ha aggiunto.

Attualmente, Alexander Nübel è considerato il favorito per prendere il posto di ter Stegen nella DFB. Nagelsmann non ha ancora fatto una dichiarazione pubblica sulla questione, ma le possibilità di Nübel sembrano essere alte.

Le prossime partite internazionali sono previste per l'11 ottobre in Bosnia Erzegovina e il 14 ottobre a Monaco di Baviera contro i Paesi Bassi. Nagelsmann annuncerà la squadra per queste partite il 3 ottobre. Despite suffering from a thigh injury, Neuer is hopeful of being fit for the crucial match against Bayer Leverkusen this Saturday (6:30 p.m. / Sky and in the live ticker on ntv.de).

