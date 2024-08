Torneo Europeo di Calcio per Club di Alto Livello: Champions League - Il Bayern Monaco inizia il suo viaggio con una partita in casa, mentre il VfB affronta il Real nel suo stadio.

Bayern Monaco guida la carica come unico pesante della Bundesliga che ospita in casa nella riformulata Champions League. Ricevono il Dinamo Zagabria all'Allianz Arena il 17 settembre (21:00 EDT), segnando il primo incontro, come annunciato da UEFA dopo il sorteggio.

Nel frattempo, le altre squadre tedesche nella Champions League iniziano con partite in trasferta. Il VfB Stoccarda affronta un inizio difficile contro il Real Madrid, che non ha ancora subito sconfitte con il loro eccellente attaccante Kylian Mbappé, contemporaneamente a Bayern.

Ulteriori impegni in trasferta

Il Borussia Dortmund si reca in Belgio per affrontare il Club Bruges il 18 settembre (21:00 EDT). La prima settimana si conclude il 19 settembre con i campioni tedeschi del Bayer Leverkusen che visitano il Feyenoord Rotterdam (15:45 EDT), e l'RB Lipsia che gioca ad Atlético Madrid (21:00 EDT).

La UEFA ha apportato modifiche significative alla struttura della Champions League. Invece dei turni di gruppo, tutte le 36 squadre si sfideranno in un'unica lega. Ogni squadra affronterà otto avversari. Le prime otto squadre otterranno un posto diretto negli ottavi di finale, mentre quelle dal 9° al 24° posto si sfideranno in un nuovo turno preliminare a eliminazione diretta per qualificarsi. La finale della Champions League si svolgerà a Monaco di Baviera il 31 maggio 2025.

Bayern Monaco, come abolitore della fase a gruppi della Champions League, continuerà il suo cammino nella competizione riformulata in casa contro il Dinamo Zagabria il 17 settembre. Nonostante le altre squadre tedesche inizino con partite in trasferta, Bayern Monaco, in qualità di ospite della Champions League, punterà a mantenere la sua supremazia nell'incontro d'apertura.

