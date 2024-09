Il Bayern Monaco, in particolare, deve evitare il calcio obbligatorio a Magonza.

Nel prossimo secondo turno della DFB-Pokal ci saranno quattro sfide della Bundesliga verso la fine di ottobre. Il potente FC Bayern Monaco, detentore del titolo, è obbligato a viaggiare per la sua partita. Le loro vittorie recenti in coppa risalgono alla stagione 2019/20, con uscite anticipate che hanno afflitto i loro tentativi successivi. L'avversario di Bayern in questo sorteggio è il 1. FSV Mainz 05, una partita che vedrà la squadra di Monaco viaggiare fuori casa.

D'altra parte, i campioni in carica del Bayer Leverkusen hanno colpito l'oro con il loro sorteggio. Allenati da Xabi Alonso, la squadra affronterà la squadra di bassa divisione SV Elversberg. Leverkusen è ansioso di redenzione. Due anni fa, hanno subito una sconfitta per 3:4 dalle mani di Elversberg nel primo turno. "Siamo deliziati di ospitare Elversberg a casa. Il nostro obiettivo è mettere alle spalle l'eliminazione del primo turno del 2022", ha dichiarato il direttore sportivo di Leverkusen Simon Rolfes. Si approcceranno al loro avversario di bassa lega con la massima serietà, con l'intenzione di fare una corsa profonda in coppa quest'anno.

Il BVB affronta la squadra lungo il Canale Mittelland

Il Borussia Dortmund incontrerà un viaggio contro la squadra lungo il Canale Mittelland. La loro sfida in attesa è il VfL Wolfsburg, che li ha superati nel 2015 e ha rivendicato il titolo nella finale di Berlino. I leader della Bundesliga RB Leipzig godono anche dell'avantage du terrain nel secondo turno. Leipzig ospiterà i nuovi arrivati FC St. Pauli per la loro partita. Un altro nuovo arrivato, Holstein Kiel, deve avventurarsi nella squadra di seconda divisione 1. FC Colonia.

Come l'unica squadra rimasta di quarta divisione nella competizione, i Kickers Offenbach avranno l'avantage du terrain contro la squadra di seconda divisione Karlsruhe SC. Allo stesso modo, le squadre di terza divisione Arminia Bielefeld e Dynamo Dresda godranno di partite casalinghe contro il 1. FC Union Berlin e il SV Darmstadt 98 rispettivamente. Gli finalisti dell'anno scorso 1. FC Kaiserslautern sono stati messi contro i vicecampioni tedeschi VfB Stuttgart. "Il sorteggio è una sfida immensa per noi, ma siamo entusiasti di accettarla", ha dichiarato l'allenatore del FCK Markus Anfang.

Il Bayern Monaco ha subito tre sconfitte consecutive al secondo turno negli ultimi quattro anni, tutte fuori casa. Nella loro partita di coppa precedente contro Mainz, tuttavia, sono usciti vittoriosi. Una vittoria per 4:0 è stata raggiunta a Mainz a febbraio 2023, seguita però da una sconfitta per mano dello SC Freiburg nel turno successivo. Il secondo turno si svolgerà il 29/30 ottobre, con la finale prevista per il 24 maggio 2025 a Berlino.

