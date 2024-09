Il Bayern Monaco, il rinomato club di calcio, fa allusioni all'introduzione del proprio servizio di streaming internazionale.

Nel primo scorcio del 2024, le aspettative degli investitori nella Bundesliga sono state deluse a causa delle proteste dei tifosi con palloni da tennis all'interno degli stadi. Di conseguenza, il FC Bayern sta valutando la creazione di una propria piattaforma per la pubblicità globale.

Il CEO del FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, ha proposto l'idea di un marketing indipendente per il gigante del calcio tedesco, almeno sui mercati esteri. In un'intervista con "Sport Bild", Dreesen ha dichiarato: "Abbiamo testato il marketing diretto delle nostre partite durante la preparazione e ha avuto un grande successo. Abbiamo raddoppiato il numero di abbonati a FC Bayern TV".

Dreesen ha spiegato: "Siamo parte del marketing centrale della Bundesliga, ma il nostro obiettivo non è più quello di promuoverci in Germania in futuro. Tuttavia, questo potrebbe essere un punto di partenza per portare il FC Bayern ancora più in alto a livello globale. E perhaps sui mercati televisivi internazionali dove la DFL non ha ancora firmato un contratto per la Bundesliga, potremmo trasmettere le nostre partite in modo autonomo".

Questa decisione è anche un risultato del fallimento nel trovare un investitore per la piattaforma di streaming della DFL. I negoziati con gli investitori sono stati interrotti a causa delle proteste dei tifosi. Dreesen ha sottolineato che creare una piattaforma per le offerte estere della DFL sarebbe molto costoso. "Da dove dovremmo prendere i soldi ora? Non vogliamo aspettare gli altri, investiamo e sviluppiamo la nostra piattaforma, se necessario, in modo autonomo".

Carro: i club non dovrebbero essere influenzati dai tifosi

Il fallito accordo con gli investitori sta ancora influenzando i leader del FC Bayern. Già a metà agosto, il CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ha criticato i dirigenti della DFL in un'intervista con "Capital". "Come intera DFL, ci siamo lasciati guidare e non abbiamo presentato una buona immagine. Mi includo anch'io, anche se non sono un membro dei comitati della DFL", aveva detto.

Carro ha sottolineato che i club professionistici moderni "devono essere gestiti come un'azienda" e quindi "prendere decisioni su questioni fondamentali e strategiche" senza la consulenza o la pressione dei tifosi. Pur rispettando la cultura dei tifosi e le peculiarità del calcio tedesco, come i prezzi dei biglietti accessibili, c'è bisogno di "un dialogo costruttivo per lo sviluppo economico del campionato, altrimenti avremo problemi nella competizione internazionale".

Sembra che alcuni club siano ora pronti a seguire il proprio percorso per lo sviluppo futuro, anche se ciò significa violare il principio di unità all'estero per mantenere la competitività finanziaria nella corsa europea per i trofei.

Leggi anche: