Il Bayern Monaco è permeato da un'atmosfera unica e speciale.

Dopo aver conquistato il double tedesco, la squadra di basket di FC Bayern vuole fare onde nell'Eurolega, guidata dall'allenatore campione del mondo Gordon Herbert. Il presidente del club Herbert Hainer si aspetta per questa stagione di conquistare un posto nei playoff, poiché un fallimento sarebbe deludente. La squadra di Monaco ha mancato l'accesso tra i migliori otto contendenti dell'Eurolega lo scorso anno.

Herbert, ex allenatore della nazionale noto per aver guidato la Germania alla storica vittoria della Coppa del Mondo nel 2023, intende portare i campioni in carica e vincitori della coppa a nuovi livelli. Il suo obiettivo è la coesione del gruppo, che include un breve allenamento in Slovenia. "Abbiamo un gruppo di giocatori talentuosi, ognuno impressionante a modo suo. Ora si tratta di creare una squadra efficace da questo gruppo."

Un'aura unica

Giocatori di spicco come Isaac Bonga, MVP della Coppa del Mondo, campioni NBA Serge Ibaka, playmaker Sylvain Francisco e Leandro Bolmaro, insieme all'allenatore Pablo Laso, hanno lasciato il club in estate. I nuovi arrivi includono il vincitore della Coppa del Mondo Johannes Voigtmann, il compagno della nazionale Oscar da Silva e i guardiani Yam Madar e Shabazz Napier.

Il manager della squadra Marko Pesic prevede una "configurazione unica" all'interno del gruppo, inclusi lo staff tecnico e il personale aggiuntivo. "C'è un'atmosfera insolita, un mistero nell'aria che non ho mai sentito qui prima, lo ammetto. Penso che questa sia una base eccellente per una campagna mirata a raggiungere qualcosa di straordinario. È la mia sensazione."

Al suo apice

Hainer condivide questo ottimismo e attribuisce le rinnovate strutture di SAP Garden per le partite dell'Eurolega, insieme al BMW Park che ospiterà tutte le partite della Bundesliga su un pavimento di vetro e LED progettato appositamente. "Le strutture a Monaco non sono mai state migliori di quest'anno", ha detto Hainer.

La squadra di Bayern si prepara a iniziare la stagione della BBL con una partita casalinga contro i Niners Chemnitz il venerdì successivo, prima dell'esordio nell'Eurolega contro il Real Madrid a ottobre. "Certo, miriamo a difendere i nostri titoli nazionali", ha detto Andreas Obst, vincitore della Coppa del Mondo e co-capitano. "E nell'Eurolega, il nostro obiettivo principale sono i playoff."

