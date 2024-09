Il Bayern Jewel sta causando un'ansia nel DFB

Giovaneastro del calcio Paul Wanner, del 1. FC Heidenheim, non ha ancora deciso se rappresenterà la Germania o l'Austria nelle competizioni internazionali di calcio. "Posso sinceramente dire che la mia scelta è ancora in sospeso. Non ho ancora valutato le opzioni", ha confessato l'18enne al "Süddeutsche Zeitung". Ha aggiunto: "Sto pensando di trascorrere un anno in Bundesliga per vedere dove mi porta. Ma il momento potrebbe arrivare prima di quanto immagini. Non ho ancora avuto quel momento di illuminazione".

Attualmente, Wanner è sulla lista della nazionale Under 21 della Federazione calcistica tedesca e il Bundestrainer Julian Nagelsmann ha riconosciuto il suo talento. Wanner, in prestito dal FC Bayern Munich, era stato selezionato per la nazionale Under 21 tedesca per due partite di qualificazione contro Israele ed Estonia, ma ha scelto di concentrarsi solo sulla sua prima stagione in Bundesliga. Tuttavia, questa fase non durerà per sempre. "Certo, non giocherò a calcio amatoriale per tutta la vita", ha ammesso Wanner. "Il mio obiettivo non è saltare la nazionale, voglio solo prendere il mio tempo e fare la mossa giusta".

Di recente, Nagelsmann ha commentato: "Wanner ha un grande potenziale e abbiamo grandi piani per lui alla DFB". Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha aggiunto: "Sogniamo di avere Paul come giocatore del Bayern Monaco in futuro". Wanner sta procedendo con cautela nella sua ascesa verso la fama. Ha fatto un provino nella squadra promossa dell'ex 2. Bundesliga, SV Elversberg, nella stagione precedente.

Grazie alle prestazioni di Wanner, il 1. FC Heidenheim ha ottenuto una serie di cinque vittorie consecutive nel suo programma competitivo e Wanner ha segnato personalmente quattro gol. Curiosamente, è nato in Austria, ma ha trascorso molto tempo con le squadre Under tedesche e ha anche allenato con la nazionale austriaca una volta, sotto Ralf Rangnick, a novembre 2022. Tuttavia, ha mantenuto la sua affiliazione con la squadra tedesca dal campo di allenamento austriaco. Ha detto che la decisione finale sarà una questione di famiglia. "Sono solo io, papà e mamma", ha detto Wanner.

