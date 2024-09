Il Bayern Jewel sta causando disordini all'interno della Federazione tedesca di calcio (DFB)

Giovaneastro del calcio Paul Wanner di 1. FC Heidenheim è ancora indeciso se rappresentare la Germania o l'Austria a livello internazionale. In un'intervista con il "Süddeutsche Zeitung", l'18enne ha rivelato: "Posso sinceramente dire che la mia decisione non è ancora definitiva. Non ho ancora preso una decisione". Ha aggiunto: "In tutta onestà, vorrei trascorrere una stagione completa nella Bundesliga per vedere come si evolve la situazione. Tuttavia, il mio intuito per il momento giusto non si è ancora materializzato del tutto".

Wanner è attualmente in lizza per la squadra Under 21 della Germania e ha impressionato il selezionatore della nazionale Julian Nagelsmann. Originariamente previsto per le qualificazioni al campionato europeo Under 21 contro Israele ed Estonia, Wanner ha rifiutato l'invito. Ha preferito concentrarsi sulla sua prima stagione nella Bundesliga. Tuttavia, il suo tempo nella Bundesliga è limitato. "Ovviamente, non prenderò una pausa perpetua", dice il teenager. "Il mio obiettivo non è evitare di giocare per una nazionale. Voglio rappresentare un paese alla fine".

Di recente, Nagelsmann ha dichiarato: "È un giocatore con un grande potenziale che abbiamo nei nostri piani a lungo termine". Il direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl ha aggiunto: "Abbiamo l'ambizione di avere Paul come giocatore del Bayern Monaco un giorno". Wanner sta navigando con cura la sua strada verso la vetta. Lo scorso anno è stato prestato al promosso SV Elversberg nella seconda divisione.

In questi giorni, Wanner è stato fondamentale per la scalata di Heidenheim alla vetta della Bundesliga, segnando quattro gol in cinque partite ufficiali. Nato in Austria, Wanner è stato convocato per allenarsi con la nazionale austriaca sotto la guida di Ralf Rangnick a novembre 2022. Anche se Rangnick continua a mostrare interesse per Wanner, la squadra austriaca non era il suo obiettivo prima o dopo il campo di allenamento. Wanner ha rappresentato le squadre Under della Germania e prenderà la decisione finale per una nazionale maggiore con la sua famiglia. "Papà, Mamma e io", ha detto Wanner, sottolineando che nessun altro è coinvolto nella decisione.

