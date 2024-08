Prima dell'inizio della Bundesliga - Il Bayern emerge vittorioso nella partita, vantando i contributi del difensore Goretzka

Cinque giorni prima dell'esordio in Bundesliga con il VfL Wolfsburg, il Bayern Monaco ha conquistato un'altra vittoria amichevole, mettendo in mostra il prospetto di mercato Leon Goretzka. La sua presenza in campo per 62 minuti nella vittoria per 4-0 contro il Grasshopper Zurigo è stata incoraggiante, ma potrebbe non cambiare la sua situazione al club campione di calcio. Goretzka è stato nuovamente schierato in difesa, affiancato dall'inglese Eric Dier invece che a centrocampo.

Assente dalla partita obbligatoria di Coppa di Germania contro l'SSV Ulm (4-0), l'assenza di Goretzka è stata interpretata come un'ulteriore indicazione della scarsa considerazione che la dirigenza e l'allenatore Vincent Kompany hanno per il suo futuro al Bayern. Tuttavia, il pubblico ha dimostrato il suo sostegno con applausi per "Leon Goretzka" durante una sua corsa determinata, costringendolo a una breve pausa per curare un problema alla caviglia destra.

Michael Olise (12'), Harry Kane (46'), Mathys Tel (67') e Thomas Müller (90') hanno segnato contro la squadra svizzera in difficoltà, che aveva subito quattro sconfitte consecutive. La partita amichevole era stata organizzata per dare più minutaggio ai nuovi acquisti come Olise, Kane e Joao Palhinha, oltre a testare il nuovo approccio tattico di Kompany.

Prima della partita, il direttore sportivo Max Eberl ha parlato delle intenzioni del club di far acclimatare i giocatori al nuovo stile di pressing proposto da Kompany, che richiede un cambiamento tattico con il pallone.

Dopo un'ora, sono entrati in campo veterani come Joshua Kimmich e Thomas Müller, mentre Jamal Musiala è stato sostituito a causa della gestione del carico. Il capitano Manuel Neuer è rimasto sulla panchina.

A causa degli infortuni di Hiroki Ito e Leroy Sané (in fase di riabilitazione) e della presenza di Josip Stanisic, il club non potrà contare su di loro per l'inizio del campionato. Stanisic, infatti, si è infortunato durante l'allenamento di lunedì e ha subito un intervento chirurgico per la lesione del legamento collaterale laterale del ginocchio destro.

