- Il Bayern è entusiasta dell'impressionante inizio del giovane Wanner a Heidenheim.

Bayern Monaco considera l'accordo di prestito come la soluzione perfetta per un prospetto di spicco come il 18enne austriaco Paul Wanner, attualmente in forma alla squadra della Bundesliga 1. FC Heidenheim. Prestato a Heidenheim dalla Bayern per un anno, Wanner ha giocato un ruolo decisivo nella loro vittoria nei play-off della Conference League contro i campioni svedesi BK Häcken, segnando un gol e fornendo un assist fondamentale negli ultimi momenti della partita casalinga, siglando una vittoria per 3:2.

Prima di questo, Wanner aveva già segnato per Heidenheim sia nella Bundesliga che nella DFB-Pokal. "Paul ha mostrato un notevole sviluppo durante il suo periodo a Elversberg lo scorso anno", commenta il direttore sportivo della Bayern Max Eberl. "Ora dovevamo trovare la giusta progressione per lui". Dopo la stagione della 2. Bundesliga, Heidenheim offre un palcoscenico ideale per il giovane giocatore, che è legato alla Bayern fino al 30 giugno 2027. "Paul ha un immenso talento", afferma Eberl.

La prestazione di Wanner al 1. FC Heidenheim ha attirato l'attenzione oltre la Germania, con scout di altri campionati europei interessati. Bayern Monaco crede che la Bundesliga tedesca offra un ambiente ideale per lo sviluppo di giovani talenti come Wanner.

