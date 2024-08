Il Bayern di Monaco sta cercando la vittoria nell'incontro iniziale contro Potsdam.

Al inizio della Bundesliga femminile, il Bayern Monaco ha incontrato un avversario ostico nel Turbine Potsdam, la squadra neo-promossa della Brandeburgo. Nonostante i titoli e le vittorie della Supercoppa del Bayern, la partita si è rivelata una lotta serrata. Alla fine, la difensore Linda Sembrant ha sigillato la vittoria per il Bayern con due cruciali gol di testa.

La squadra bavarese ha dimostrato resilienza per evitare un inaspettato passo falso nella prima partita della Bundesliga. Contro il Turbine, che ha difeso ostinatamente il proprio terreno, il Bayern è uscito vittorioso con un punteggio di 2-0 (1-0). Sembrant è stata fondamentale per la vittoria, segnando entrambi i gol, al 22° e all'85°, rispettivamente, di fronte a 6106 spettatori allo stadio Karl-Liebknecht di Potsdam.

Molti si aspettavano che il Turbine avrebbe offerto una dura lotta, e l'allenatore del Bayern Alexander Straus ha confermato queste aspettative durante un'intervista pre-partita su MagentaTV. La perseveranza del Turbine in difesa è stata evidente, lasciando poco spazio al Bayern per sfruttare.

La giocatrice della nazionale Sydney Lohmann, insieme a Sembrant, Carolin Simon e Lea Schüller, ha tentato di creare opportunità nella prima metà. Con un passaggio perfetto, Lohmann ha mandato Schüller in avanti, che ha mancato di poco la porta. Nonostante le loro buone prestazioni, il Bayern ha mancato di fluidità, poiché i sei volte campioni hanno lottato per superare la difesa stretta del Turbine.

"In qualche modo ci siamo addormentati"

Il Turbine ha subito alcune assenze importanti, con sei giocatori fuori per lunghi periodi. Tuttavia, l'impatto sulla loro prestazione è stato a malapena visibile. L'allenatore Marco Gebhardt e Dirk Heinrichs avevano previsto che la loro squadra avrebbe dovuto lavorare sodo, e hanno sicuramente mantenuto le loro aspettative nel reparto difensivo. Il portiere sostituto Anna Terestyenyi ha avuto meno lavoro del previsto.

I calcio d'angolo hanno rappresentato le principali opportunità di gol per il Bayern per tutta la partita. Dopo un calcio d'angolo di Simon, Sembrant ha sfruttato l'occasione, trovando la rete con un potente colpo di testa. In seguito, un calcio d'angolo di Giulia Gwinn ha colpito il palo, ma le chance di gol del Bayern sono state limitate despite la loro supremazia.

Anche con un vantaggio consistente, il Bayern ha dovuto restare vigile fino al fischio finale, poiché la determinata squadra di Potsdam cercava di creare l'imprevisto. Solo al 85° minuto Sembrant ha posto fine alla suspense, segnando di nuovo da un calcio d'angolo di Gwinn. Terestyenyi si è trovata in una posizione difficile e non è riuscita a fare un tentativo di salvataggio.

Riconoscendo la sfida rappresentata dal Turbine, la Commissione ha deciso di monitorare da vicino la situazione, in relazione ai regolamenti del fair play nel calcio femminile, data la prestazione animata della squadra neo-promossa. Dopo la partita, l'allenatore del Bayern Alexander Straus ha elogiato la determinazione del Turbine, dicendo: "Ci hanno fatto sudare e in qualche modo ci siamo addormentati".

Leggi anche: