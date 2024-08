- Il Bayern di Monaco si assicura una vittoria dominante nella finale della Coppa contro il SSV Ulm

Bayern Monaco, i giganti del calcio tedesco, hanno superato agevolmente la prima fase della DFB-Pokal. Hanno dominato l'SSV Ulm, squadra promossa di recente in seconda divisione, con una vittoria per 4-0 (2-0) nel debutto di Vincent Kompany come allenatore.

Thomas Müller ha segnato due gol in rapida successione (12', 15'). Kingsley Coman (79') e un gol in extremis di Harry Kane nei minuti di recupero del secondo tempo hanno sigillato la vittoria. Nella prima frazione, il portiere dei Bayern, Christian Ortag, è stato costretto a uscire dopo uno scontro con il difensore Niklas Kolbe, che gli ha causato una ferita alla testa e vertigini. Al suo posto è entrato Marvin Seybold.

Lo scorso anno, i Bayern Monaco hanno subito una cocente delusione nella DFB-Pokal al secondo turno, quando sono stati battuti dal 1. FC Saarbrücken, squadra di terza divisione.

