Precedente l'inizio della Bundesliga - Il Bayern di Monaco sarà senza Stanisic per diverse settimane.

Bayern Monaco perderà per alcune settimane il terzino destro Josip Stanisic. Il croato, tornato a Monaco dopo un prestito annuale ai campioni del Bayer Leverkusen, ha subito un strappo al legamento collaterale laterale del ginocchio destro durante l'allenamento di lunedì. La squadra della Bundesliga ha reso noto l'infortunio.

Stanisic aveva un posto nella formazione titolare per la vittoria per 4-0 di Bayern contro l'SSV Ulm nella DFB-Pokal. Era un forte candidato per la selezione della prima squadra di Bayern nel match di apertura della Bundesliga contro il VfL Wolfsburg della domenica (15:30 CET/DAZN), soprattutto con Joshua Kimmich atteso in mediana.

L'assenza di Stanisic a causa dell'infortunio al ginocchio gli impedisce di partecipare a qualsiasi partita amichevole con il Bayern Monaco durante il periodo di recupero. Nonostante la sua prestazione impressionante nella DFB-Pokal, Stanisic ha perso l'occasione di assicurarsi un posto nelle prossime partite amichevoli del Bayern contro le loro avversarie della Bundesliga.

