Il Bayern di Monaco, rappresentato dalle "Wolfinnen", mira a ostacolare l'ambizione del Bayern di conquistare ogni titolo.

Bayern Monaco, i campioni in carica, mirano a "festeggiare di nuovo a maggio", mentre il VfL Wolfsburg vuole "rovinare la festa". Questa intense rivalità tra questi due contendenti per il titolo nella Bundesliga mantiene le cose emozionanti per Alexandra Popp. "Se riusciamo a mantenere il nostro progresso per tutta la stagione, potrebbe accadere qualcosa di significativo", ha detto Popp prima dell'inizio della Bundesliga femminile. "Siamo proprio lì".

Bayern inizia la nuova stagione venerdì come chiaro favorito per il titolo, affrontando la squadra tornante Turbine Potsdam (17:00/ZDF, DAZN e MagentaSport, nonché nel live ticker su ntv.de). "Se si guarda agli organici in modo obiettivo, vedo Bayern in testa", ha ammesso persino la capitano della nazionale - e il suo allenatore è d'accordo.

"Siamo pronti ad affrontarli", ha detto l'allenatore del VfL Tommy Stroot, che deve fare i conti con un importante restyling dopo le partenze di giocatrici chiave come Lena Oberdorf (Bayern Monaco), Ewa Pajor (FC Barcelona) e Dominique Janssen (Manchester United). D'altra parte, il Bayern, rinvigorito dalla sua vittoria in Supercoppa contro il Wolfsburg (1:0), ha ambizioni importanti.

"Questo primo titolo per iniziare la nuova stagione sottolinea la nostra intenzione di vincere il campionato per la terza volta di fila, vincere di nuovo la coppa e fare una corsa profonda nella Champions League", ha sottolineato il presidente del FCB Herbert Hainer. L'allenatore Alexander Straus si aspetta una strada difficile per difendere il titolo, ma già ha la festa in vista. "Dobbiamo lavorare sodo ogni giorno e restare umili", ha detto il 48enne: "Poi potremmo festeggiare di nuovo a maggio".

Mentre Bayern e Wolfsburg si concentrano sulla corsa al campionato, la domanda rimane: può qualcuno rappresentare una minaccia per questi pesi massimi? Secondo gli allenatori della Bundesliga in un sondaggio della DFB, è improbabile. Per raggiungere la vetta, si deve "dare il massimo, il 70 o l'80 percento non è più sufficiente", ha sottolineato Popp. Per fortuna, lo sviluppo della lega è stato positivo negli ultimi anni.

Tuttavia, rispetto ai club di vertice sotto l'ombrello delle squadre maschili, squadre come la tradizionale Potsdam affrontano sfide. Potsdam è ancora alla ricerca di uno sponsor principale, ma la professionalizzazione rimane un focus. "Le nostre ambizioni sono alte", ha detto il CEO della DFB Holger Blask. "Vogliamo creare un sistema economico autosufficiente per il calcio femminile. Non è ancora il caso".

Nella stagione 2025/26, la lega passerà da 12 a 14 squadre e quest'anno il Supercoppa ha fatto il suo ritorno dopo 27 anni. Sono previsti ulteriori miglioramenti strutturali, come il rafforzamento dei centri di prestazione. "In sostanza, la lega è migliorata", ha detto anche Stroot in un'intervista a "Kicker". "Ma nella corsa al titolo, vogliamo esserci quando il Bayern non c'è. Non c'è un terzo posto, è o noi o Bayern".

