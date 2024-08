- Il Bayern di Monaco mira a assicurarsi la vittoria nell'incontro iniziale a Potsdam.

In una partita difficile, la squadra femminile del FC Bayern Monaco è riuscita a evitare un inizio disastroso della loro nuova stagione in Bundesliga. Di fronte ai resilienti campioni in carica e neofiti Turbine Potsdam, i detentori del titolo tedesco e vincitori della Supercoppa hanno vinto 2-0 (1-0) nonostante una prestazione generalmente deludente. La difensore Linda Sembrant è stata responsabile di entrambi i gol, entrambi segnati di testa (22°/85° minuto).

In precedenza, l'allenatore del FC Bayern Alexander Straus aveva previsto su MagentaTV: "Credo che ci daranno del filo da torcere, ci chiuderanno gli spazi". La sua previsione si è avverata, ma lo sforzo extra non ha portato grandi risultati per la sua squadra contro i sei volte campioni. Rare volte i giocatori di Monaco, con quattro posizioni diverse dalla loro vittoria in Supercoppa contro il VfL Wolfsburg (1:0), sono riusciti a smantellare la difesa compatta del Turbine.

La nazionale Sydney Lohmann, come Sembrant, Carolin Simon e Lea Schüller in campo, ha mostrato la migliore iniziativa nella prima metà. Lohmann ha servito graziosamente Schüller dopo otto minuti, ma lei ha mandato la palla oltre la traversa. A parte questo, i campioni, che avevano inflitto una sonora sconfitta al Turbine per 11-1 nell'ultima partita di Bundesliga a maggio 2023, sono sembrati carenti di creatività.

La coppia di allenatori del Turbine Marco Gebhardt e Dirk Heinrichs aveva sei assenze lunghe, ma non si notava molto. "Dovremo resistere, dovremo lavorare", aveva avvertito Gebhardt, e la sua squadra ha fatto un grande sforzo difensivo. Il portiere regolare Vanessa Fischer è stata sostituita dalla portiere della nazionale ungherese Anna Terestyenyi, che ha avuto meno lavoro del previsto.

Solo attraverso i corner la squadra di Monaco ha costantemente esposto un rischio gol. Il primo, battuto da Simon, ha portato all'apertura immediata. La giocatrice svedese Sembrant, non marcata, l'ha messa dentro. Un altro corner, battuto da Giulia Gwinn, ha colpito il palo. "Abbiamo solo mancato quello", ha ammesso la centrocampista del Potsdam Viktoria Schwalm durante l'intervallo.

Sembrant segna di nuovo dopo un corner

Dopo l'intervallo, Schüller e Lohmann sono stati fermati da Terestyenyi prima di essere sostituiti poco dopo l'ora di gioco. Linda Dallmann e Jovana Damnjanovic sono entrati con la speranza di portare nuova energia. Il Bayern ha continuato a dettare il gioco ma ha trovato poche opportunità nitide.

Despite Straus' side holding the initiative, the Potsdam players still believed in a stunning comeback until the final stretch. Only in the 85th minute did Sembrant assuage the anxieties of the Bayern supporters, once again in the right spot after a Gwinn corner. Otherwise, the normally well-positioned Terestyenyi had an off day.

Leggi anche: