Il Bayern di Monaco inizia un test audace contro la Bayer, spingendo i limiti.

La stagione della Bundesliga sta per iniziare e il FC Bayern non fa parte delle partite di apertura. Ciò significa che hanno perso il ruolo di difensori del titolo da un po' di tempo. Attualmente, il Bayer Leverkusen detiene il titolo e la sua squadra sembra ancora più formidabile. In risposta, il FC Bayern sta portando avanti una strategia audace.

Improvvisamente, Vincent Kompany è emerso come nuovo allenatore. Questa mossa inaspettata ha mandato shockwaves nel mondo del calcio. I nomi dei potenziali candidati erano stati fatti girare, solo per essere rifiutati. Molti sono svaniti nell'oscurità, ma Ralf Rangnick e Julian Nagelsmann non erano tra loro.

Kompany è ora al comando e, anche se non è una "grande" soluzione, è sicuramente una scelta intrigante. Potrebbe non avere un'esperienza di allenamento estesa, avendo lasciato il club delle montagne russe del FC Burnley. Tuttavia, il FC Bayern spera che Kompany possa replicare il successo che il Bayer 04 Leverkusen ha avuto sotto Xabi Alonso lo scorso anno. I percorsi di carriera dei due sono piuttosto simili. Come Alonso, Kompany era un giocatore di primo livello e ha imparato dal rinomato allenatore Pep Guardiola. Guardiola è ancora ammirato a Monaco e la sua guida è stata richiesta prima che Kompany fosse nominato.

Il FC Bayern mira a riprendere il controllo della dinamica del potere in questa stagione e a fare un ritorno al vertice nazionale e internazionale. La finale di Champions League di quest'anno si svolgerà a Monaco e sperano di superare il trauma della sconfitta nella finale del 2012 contro il Chelsea in casa. Per ora, sono ancora in attesa. Non hanno potuto partecipare alla DFL Supercup in quanto non hanno vinto il campionato o la DFB-Pokal, entrambi andati a Leverkusen. Di conseguenza, l'apertura partita di Leverkusen è contro il Borussia Mönchengladbach, non il FC Bayern.

Riorganizzazione totale al FC Bayern

Questa battuta d'arresto è stata un colpo doloroso per il campione in carica. Thomas Tuchel, che aveva causato scompiglio all'interno del club, ha ricevuto ulteriori critiche da Uli Hoeneß. È stato un segno di frustrazione. Hoeneß non lascia passare comportamenti offensivi quando si tratta del suo FC Bayern. Il centro di controllo ufficioso del FC Bayern si trova ancora circa 50 chilometri a sud di Monaco, sulla riva occidentale del lago Tegern. Despite lacking an official powerful position, Hoeneß made a lot of noise in the trainer theater, even temporarily halting the squad rebuild. He was the one who announced the decision of the supervisory board that the busy sports director Max Eberl must sell before bringing in more top players alongside João Palhinha, Michael Olise, and Hiroki Ito.

This summer, FC Bayern's engine room underwent a considerable makeover, a rarity in recent times. Old parts have been repaired - Joshua Kimmich is likely to be back in the center permanently, and Thomas Müller can run and press like in his prime - and expensive external components have been added. They are meant to provide the aging giant with the lost stability.

The legendary Thomas Müller and captain Manuel Neuer are racing towards the end of their illustrious careers. They've already retired from the national team, and their club contracts expire at the end of the season. However, for now, it's full steam ahead. This new machine is intended to push FC Bayern to their limits - and past Bayer Leverkusen. Their first-ever championship, which disrupted Munich's "eternity series," should remain a one-off blip and not permanently alter the power dynamics.

Only one loss for Bayer, but it's a bitter pill to swallow

Bayer had an flawless domestic season, losing no games. Unfortunately, their only loss in any competitive match came in the Europa League final against Atalanta Bergamo (0:3). In German football, the last team to defeat Bayer was VfL Bochum. Key to that victory was Kevin Stöger's assist and goal, who then moved to Borussia Mönchengladbach after a challenging yet successful relegation battle. Gladbach is now Bayer's opening opponent (20:30 CET, live on DAZN and ntv.de).

A Gladbach victory would definitely be a shocking result. While Gladbach aims to improve following a disastrous season, it remains to be seen if they have what it takes to beat Leverkusen. Alonso's men haven't forgotten how to turn games around in the final minutes, as Stuttgart found out in the DFL Supercup. Despite being a man down, Bayer's pressure only increased, and their squad even strengthened in the summer. Aleix García joined as Alonso's desired player for the center, joining Granit Xhaka, Robert Andrich, and World Cup winner Exequiel Palacios. Jean-Clair Todibo, a 19-year-old talent, could soon become a regular starter in defense. Offensively, they added Marin Pongracic, a versatile player whose debut ended prematurely because of a red card.

In this aggressive game, Alonso brought on Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong, and fit Patrik Schick late, who should have an exciting duel with Victor Boniface up front. With a man down, Stuttgart was squeezed and caught off guard late, showcasing Bayer's impressive performance. While Alonso didn't explicitly mention Munich, he did acknowledge that his squad has become even stronger.

Questa stagione la corsa al titolo non sembra essere una questione tra due soli contendenti. Anche se potrebbe sembrare improbabile che il VfB Stuttgart ripeta il suo secondo posto dopo aver perso giocatori chiave come Serhou Guirassy, Waldemar Anton e Hiroki Ito, i Swabiani continuano a fare faville in campo. Il loro calcio è audace, aggressivo e intimidatorio per ogni avversario. Tuttavia, un difensore centrale di primo livello potrebbe senza dubbio rinforzare la loro già ben attrezzata squadra. Jeff Chabot, nuovo acquisto dal retrocesso 1.FC Köln, ora guida la difesa, ma per le lunghe e impegnative competizioni, questo potrebbe non essere sufficiente. Per fortuna, Chris Fuhrich, ala molto richiesto, è rimasto, e il beniamino dei tifosi Deniz Undav è stato acquistato a titolo definitivo. Inoltre, diversi giocatori delle giovanili del club, come Angelo Stiller, hanno mostrato notevoli miglioramenti, tanto che potrebbe anche guadagnarsi un posto in nazionale dopo il ritiro di Toni Kroos.

Il Borussia Dortmund ha affrontato anch'esso dei cambiamenti. L'allenatore Edin Terzić ha lasciato dopo la sconfitta in finale di Champions League, e il suo assistente Nuri Şahin ha preso il suo posto, portando con sé alcuni rinforzi di nome. In particolare, Niklas Süle ha raggiunto il club. Nonostante un curriculum di costanza discutibile, Süle ha impressionato con la sua onestà e forma fisica, soddisfacendo il boss del club Hans-Joachim Watzke. Altri acquisti chiave includono il veterano della DFB Pascal Groß per rinforzare il centrocampo, il difensore della DFB Waldemar Anton per rafforzare la difesa e il prospetto della DFB Maximilian Beier per potenziare l'attacco. Tuttavia, il più grande acquisto del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, arriva con problemi di infortunio che lo terranno fuori per un lungo periodo. Con la partenza del popolare Niclas Füllkrug, Sébastien Haller ancora non al meglio e Youssoufa Moukoko apparentemente destinato ad andarsene, le opzioni del Borussia Dortmund sembrano limitate oltre Beier.

Si aspettano grandi cose dal Borussia Dortmund, nonostante la perdita di Mats Hummels e Marco Reus. Julian Brandt è atteso per brillare come numero 10, mentre talenti come Jamie Bynoe-Gittens e Julien Duranville sono incoraggiati a fare un passo avanti e affermarsi a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'RB Leipzig, la domanda è: sarà questa la stagione in cui finalmente conquisteranno il loro primo campionato? Nonostante la partenza di Dani Olmo per il Barcellona a un prezzo consistente, trovano conforto nel fatto che gli infortuni hanno limitato il suo impatto. Nel frattempo, Xavi Simons, che ha impressionato durante il prestito al PSG, ha deciso di restare. Altri acquisti di spicco includono il prodigio offensivo norvegese Antonio Nusa e il prospetto della DFB Assan Ouedraogo. La coppia è costata al club un totale di 31 milioni di euro. Inoltre, il nuovo portiere Maarten Vandevoordt è stato acquistato per diventare potenzialmente il numero uno.

La loro rosa è piena di talento e qualità. A parte Olmo, nessun giocatore chiave è partito. Anzi, con Lois Openda e Benjamin Sesko a guidare l'attacco, hanno una coppia di attaccanti letali con un enorme potenziale. Giocatori come Castello Lukeba, Mohamed Simakan o Nicolas Seiwald hanno un enorme potenziale di crescita. La rosa è anche supportata da giocatori navigati come Willi Orban, David Raum, Benjamin Henrichs, Xaver Schlager o Christoph Baumgartner. Se questo sarà sufficiente per il campionato, dovranno dimostrarlo. Tuttavia, il primo grande titolo della nuova stagione dovrebbe spettare al FC Bayern e a Thomas Müller. Thomas Müller è pronto a giocare la sua 709ª partita ufficiale per Monaco, consolidando il suo posto come giocatore con più presenze dei campioni della Bundesliga. La (ultima?) caccia a Thomas Müller e compagni comincia.

