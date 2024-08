Competizione Europea di Calcio per Campioni: Champions League - Il Bayern di Monaco inizia il suo programma di partite casalinghe.

Bayer Monaco guida il gruppo tra le prime cinque squadre della Bundesliga che iniziano in casa nella riedizione della Champions League. I campioni della dominance tedesca ospiteranno il Dinamo Zagabria all'Allianz Arena il 17 settembre (21:00 EDT), secondo il calendario UEFA pubblicato due giorni dopo il sorteggio.

Le rimanenti quattro forze tedesche nella Champions League intraprendono viaggi in trasferta. Il VfB Stuttgart affronta la sua prima sfida contro un avversario previsto difficile: si scontrerà con i vicecampioni di Germania, che si troveranno di fronte ai campioni imbattuti della Liga spagnola, Real Madrid, che può vantare Kylian Mbappé, lo stesso giorno di Bayern.

Tre ulteriori partite in trasferta

Il Borussia Dortmund si scontrerà con il Club Brugge in Belgio il 18 settembre (21:00 EDT). La prima giornata si concluderà il 19 settembre con i vincitori tedeschi del Bayer Leverkusen in viaggio per Feyenoord Rotterdam (18:45 EDT), e l'RB Lipsia in viaggio per l'Atletico Madrid (21:00 EDT).

La UEFA ha notevolmente riformulato la Champions League. Invece delle partite di gruppo, tutti i 36 partecipanti parteciperanno a un'unica lega. Ogni squadra incontrerà otto rivali. Le prime otto squadre dopo la fase a gironi passeranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° si sfideranno in un nuovo turno eliminatorio per progredire. La finale della Champions League si terrà il 31 maggio 2025 a Monaco.

