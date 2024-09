Il Bayern di Monaco fa nove gol, facendo uscire presto il portiere Manuel Neuer.

Nella loro prima partita di Champions League di questa stagione, il Bayern Monaco ha dimostrato la propria superiorità contro il Dinamo Zagabria, con una vittoria esaltante per 9-2. Il bomber Harry Kane ha avuto un ruolo fondamentale, segnando quattro gol, tra cui tre rigori, contribuendo significativamente al loro punteggio record. Nonostante un infortunio iniziale del portiere Manuel Neuer che ha richiesto una sostituzione all'intervallo, portando alla concessione di due gol, il Bayern è riuscito a rimanere imbattuto.

Con l'ambizione di "Final a casa", il Bayern Monaco ha debuttato nel nuovo campionato di Champions League con una vittoria sensazionale per 9-2 (3-0) contro il soverchiato Dinamo Zagabria. La superstar inglese ha brillato, contribuendo con quattro gol, tra cui tre rigori riusciti, mentre il Bayern ha ottenuto la sua 21ª vittoria consecutiva all'esordio nella competizione.

Raphael Guerreiro (33'), Michael Olise (38' e 61'), Leroy Sane (85') e Leon Goretzka (90+2) sono stati gli altri marcatori, facendo storia per la squadra di Monaco con la loro più grande vittoria nella Champions League. Si è assistito a un momentaneo risveglio quando Bruno Petkovic (49') e Takuya Ogiwara (51') sono riusciti a ridurre il distacco.

Un autunno infuocato in arrivo

"Che partita esaltante e caotica è stata," ha esclamato Kane nella sua intervista post-partita sul servizio di streaming DAZN. "È stata una notte fantastica. Non mi era mai successo di segnare tre rigori in una partita. Non sapevo cosa fare o dove mirare al terzo." Il potente Bayern ha ora registrato la sua quinta vittoria consecutiva sotto Kompany. Con l'autunno infuocato in arrivo, l'intimidante sfida dell'Aston Villa li attende il 2 ottobre.

Prima di affrontare la difficile sfida dell'Aston Villa, il Bayern dovrà vedersela con le partite contro il Werder Bremen e i campioni in carica del Bayer Leverkusen per accendere un autunno infuocato nel campionato. La leggenda indistruttibile Thomas Müller ha attirato l'attenzione, apparendo per la 152ª volta nella Champions League per il Bayern, un baluardo di costanza e lealtà.

Il periodo postpartum

Kompany ha sostituito Sacha Boey, che aveva recentemente subito un intervento al menisco, con Guerreiro per giocare come terzino destro, dimostrando un approccio tatticamente astuto. Kimmich ha assunto il ruolo di mediano difensivo, mentre Müller e Palhinha sono finiti in panchina. La partita è iniziata con il Bayern che sovrastava gli "ospiti indesiderati", come li chiamava un grande striscione nella sezione del Dinamo.

Il Bayern ha avuto il controllo sin dall'inizio; i croati hanno mostrato una strategia difensiva inamovibile. I bavaresi hanno incontrato alcune difficoltà nel superare inizialmente la difesa, ma una revisione VAR ha rivelato un rigore, con Pierre-Gabriel che ha fallato Pavlovic, consentendo la conversione di Kane. Con una pressione incessante, il Bayern ha superato i croati passivi, con Guerreiro che ha segnato un potente tiro, Olise che ha

