Il Bayern di Monaco esprime preoccupazione per il potenziale acquisto di Kane.

L'incontro testa a testa tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen nella Bundesliga si è concluso in parità 1:1 dopo 90 minuti. Con il fischietto finale dell'arbitro, il top scorer di Bayern Monaco, Kane, non era più in campo, avendo lasciato il campo in precedenza a causa di un infortunio. Bayern ora è preoccupato.

Bayern Monaco si trova a preoccuparsi per l'attaccante promettente Harry Kane prima del loro viaggio in Champions League in Inghilterra. Il 31enne si è infortunato alla caviglia sinistra durante la partita di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen (1:1) ed è stato sostituito negli ultimi minuti della partita. Il direttore sportivo di Monaco, Max Eberl, ha espresso le sue preoccupazioni dopo aver assistito alla dolorosa prova di Kane sulla TV a pagamento Sky, ma ha ammesso di non avere ulteriori informazioni. "Se Harry lascia il campo, è grave. Non sembra buono", ha detto, aggiungendo poi: "Spero che sia diventato legno inglese robusto ora".

Le leggende del calcio tedesco affronteranno l'Aston Villa nella loro seconda partita del girone di Champions League mercoledì (21:00 CEST/DAZN), con aggiornamenti in diretta su ntv.de. Nella loro partita d'esordio, hanno battuto il Dinamo Zagabria 9:2, con Kane che ha segnato una quadripletta. Tuttavia, l'allenatore di Monaco, Vincent Kompany, rimane riluttante a fare una diagnosi, dicendo: "Non sono un dottore", ma esprimendo ottimismo per la partita di mercoledì.

Il bomber Kane, che ha recentemente lasciato il Tottenham Hotspur per il Bayern Monaco nell'estate del 2023, ha quasi deciso la partita con un passaggio preciso a Serge Gnabry all'inizio della ripresa, che ha portato a una doppia occasione interessante, che si è conclusa con due tiri che hanno colpito la traversa in rapida successione, impedendo a Monaco di prendere il vantaggio 2:1.

Kane, che non ha ancora vinto alcun titolo con la sua squadra, è attualmente in testa alla classifica dei gol della Bundesliga con cinque reti. Lo scorso anno ha vinto il titolo di capocannoniere e ha flirtato brevemente con il record storico di 41 gol realizzato da Robert Lewandowski nella stagione 2020/2021.

Nonostante il suo infortunio durante la partita di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, Kane ha dimostrato le sue abilità calcistiche mettendo a segno un potenziale gol per il Bayern Monaco. La prossima sfida calcistica di Monaco è contro l'Aston Villa in Champions League e avranno bisogno di Kane al massimo della forma.

Leggi anche: