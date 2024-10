Il Bayern di Monaco esprime ancora una volta preoccupazione per Harry Kane.

Bayern Monaco è nuovamente in pensiero per Harry Kane, il suo attaccante top. L'inglese ha dovuto lasciare il campo anticipatamente in questo week-end di Bundesliga contro Eintracht Francoforte, proprio come aveva fatto nella partita precedente contro Bayer Leverkusen. I campioni incrociano le dita, sperando che questa volta non sia nulla di grave.

L'allenatore Vincent Kompany ha espresso le loro preoccupazioni, dicendo: "È troppo presto per dire cosa abbia Harry. Speriamo che non sia nulla di grave". Le preoccupazioni si estendono anche a Dayot Upamecano, il difensore che ha segnato il momentaneo 2-2. Anche Upamecano ha lasciato il campo presto e verrà sottoposto a ulteriori esami.

Durante la partita contro Bayer Leverkusen, Kane è stato costretto a lasciare il campo poco prima della fine. Inizialmente, Bayern temeva un infortunio alla caviglia per il loro giocatore. Tuttavia, l'incidente si è rivelato meno grave e Kane è tornato in campo nella successiva partita di Champions League contro Aston Villa. Nonostante il suo ritorno, Bayern ha subito una sconfitta per 0-1 e Kane non è riuscito a segnare, segnando così il suo terzo gioco consecutivo senza goal. Di conseguenza, Bayern è rimasto senza vittorie per tre partite consecutive.

"Segnerà ancora"

Lothar Matthäus ha difeso Kane dalle critiche di vari esperti. Nonostante Kane non abbia segnato, Matthäus, 63 anni, ha ancora fiducia nelle sue capacità. "Non mi ha deluso nei 15-16 mesi che ha passato a Bayern", ha detto Matthäus su Sky. "Non è al meglio in questo momento, ma Kane ha bisogno di essere al 100% per segnare. Quando è in forma, segnerà. Se non lo è, non segnerà i goal che tutti si aspettano da lui".

Il collega esperto di Matthäus, Dietmar Hamann, ha recentemente sollevato le sopracciglia, dicendo che il giocatore milionario Kane "deve ancora dimostrare di valere il prezzo". Eberl, il direttore sportivo di Bayern, ha risposto duramente alle critiche di Hamann prima della partita di Francoforte, dicendo: "Didi Hamann è come il tinnito. Compare ogni tre giorni".

Despite their concerns about Harry Kane and Dayot Upamecano, both struggling with injuries in recent matches, Bayern Munich's football league title hopes remain undeterred. Towering defender Upamecano scored the temporary equalizer against Eintracht Frankfurt before exiting early, joining Kane on the sidelines for further evaluation.

