- Il Bayern di Monaco dimostra la sua superiorità sul PSG e sul Barcellona con una presentazione di calcio elegante.

Bayern Monaco si prepara ad affrontare squadre come Paris Saint-Germain e FC Barcelona, guidate dall'ex allenatore di Bayern Hansi Flick, durante la fase a gironi della Champions League. Altri avversari includono Benfica Lisbona, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Feyenoord Rotterdam, Slovan Bratislava e Aston Villa.

Il sorteggio per queste partite si è tenuto a Monaco e la fase a gironi è prevista per iniziare il 17 settembre. Gli orari delle partite saranno annunciati entro sabato. La finale della Champions League è prevista per il 31 maggio 2025 allo stadio Allianz Arena di Monaco, offrendo un importante vantaggio a Bayern.

UEFA, l'Unione delle Associazioni Europee di Calcio, ha notevolmente rivisto il prestigioso torneo. Invece dei gironi, tutte le 36 squadre parteciperanno a una lega. Ogni squadra incontrerà otto avversari. Bayern ospiterà Parigi, Benfica, Zagabria e Bratislava, mentre dovrà viaggiare per affrontare le altre quattro squadre.

Le prime otto squadre in classifica otterranno un passaggio diretto agli ottavi di finale nella fase a eliminazione diretta alla fine della fase a gironi. Le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto si sfideranno in un nuovo turno eliminatorio per determinare chi prosegue.

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno alla nuova formula della Champions League, sperando che favorisca incontri più competitivi tra i club europei di vertice. Il sorteggio per la nuova formula a league della Champions League, organizzata dalla UEFA, ha collocato il Bayern Monaco in un girone con squadre provenienti da diverse parti dell'Europa, comprese quelle dell'Unione Europea.

Leggi anche: