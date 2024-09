Il Bayern di Monaco critica i commenti "irragionevoli" di Hamann verso Musiala

Dopo aver ricevuto alcune critiche severe dal analista di calcio Dietmar Hamann nei confronti del giovane talento Jamal Musiala, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Christoph Freund, è intervenuto in sua difesa. Freund ha considerato le critiche "incredibili" e assurde, sottolineando che giocatori del genere sono molto apprezzati in altri paesi. Ha espresso la sua ferma convinzione che Musiala plasmerà il prossimo decennio non solo per la nazionale tedesca, ma anche per il Bayern Monaco.

Freund ha poi espresso la sua eccitazione e gratitudine nel poter avere un giocatore così talentuoso e straordinario nella sua squadra. Ha sottolineato che Musiala è un vero e proprio giocatore di squadra e un professionista autentico, sempre motivato a migliorare. Ha inoltre espresso la sua convinzione che Musiala abbia il potenziale per diventare uno dei migliori giocatori al mondo, e che la Germania dovrebbe essere orgogliosa di averlo.

Musiala dovrebbe stabilire il suolegacy al Bayern Monaco

Freund ha sottolineato l'importanza di rinnovare il contratto di Musiala, in scadenza nel 2026. "Questa è una questione personale cruciale per il nostro futuro", ha detto Freund, aggiungendo che sono in corso discussioni per estenderlo. Spera di raggiungere un accordo positivo e di tenerlo in squadra a lungo termine, in modo che possa stabilire il suo legacy al Bayern Monaco.

L'allenatore Vincent Kompany si è unito al coro di lodi per Musiala. Ha paragonato le sue abilità a quelle dei migliori giocatori che ha visto durante la sua carriera e lo ha incoraggiato a continuare il suo percorso per diventare uno dei migliori giocatori a livello globale.

D'altra parte, Hamann aveva criticato Musiala nella sua colonna su Sky, definendolo un "giocatore individuale" e un "entertainer". Crede che Florian Wirtz del Bayer Leverkusen sia un'opzione migliore per il Bayern, poiché il suo stile di gioco beneficia i compagni di squadra, mentre i troppi dribbling di Musiala possono disturbare il flusso del gioco.

