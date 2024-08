Il Bayern di Monaco continua ad estendere un invito a Leon Goretzka.

Leon Goretzka, un tempo giocatore di spicco del FC Bayern, sembra avvicinarsi alla fine del suo mandato. Nonostante sia stato recentemente trascurato, il club gli ha concesso la possibilità di andarsene. Tuttavia, Goretzka non mostra segno di voler lasciare e desidera continuare il suo percorso a Monaco.

Mentre la partita contro il Grasshopper Zurich volgeva al termine, con Goretzka sostituito al 62º minuto, un sorriso evidente gli rimase sul volto mentre lasciava il campo. Successivamente sono iniziate le discussioni sul suo futuro a Monaco. Goretzka potrebbe ancora ottenere una nuova opportunità in questo clima sportivo difficile?

La sua presenza come difensore centrale contro la squadra svizzera di prima divisione è un segno incoraggiante. Ha mostrato un gioco solido, tanto che alcuni tifosi hanno cantato il suo nome in segno di apprezzamento. despite the uncertain situation at the club, Goretzka non ha intenzione di lasciare Monaco. Secondo le fonti, i leader del club condividono questo sentimento, con il contratto di Goretzka che scade nel 2026.

"Non c'è intenzione di offenderlo"

Max Eberl, direttore sportivo del club, ha sostenuto fermamente il 29enne Goretzka dopo la partita: "Non abbiamo mai parlato male di Leon. Leon è un giocatore di prim'ordine. La sua contribuzione al FC Bayern è stata straordinaria." Eberl ha sottolineato che Goretzka remains an integral member of the team: "Non lo abbiamo mai criticato. È stato suggerito solo che la situazione potrebbe essere difficile. That's all."

La competizione nel calcio professionistico è comune, come ha spiegato Eberl: "Lo sport professionistico e la nostra società incentrata sulle prestazioni spesso portano a queste situazioni."

A seguito dell'infortunio del terzino destro Josip Stanisic, che sarà assente per settimane a causa di un legamento collaterale laterale strappato, l'allenatore Vincent Kompany deve riorganizzare la squadra prima di affrontare il VfL Wolfsburg nella partita di apertura della Bundesliga il 28 agosto (ore 15:15, DAZN e ntv.de). Questa improvvisa vacanza potrebbe potenzialmente beneficiare Goretzka.

"Il Bayern è aperto sulla sua situazione"

Eberl ha descritto l'infortunio di Stanisic come un "disastro", poiché era previsto per la difesa destra. L'assenza di Hiroki Ito, ancora infortunato, riporta Joshua Kimmich in considerazione per la posizione e lascia spazio all'austriaco versatile Konrad Laimer per fare il suo ingresso. La maggiore concorrenza nel ruolo di centrocampista difensivo, con i giovani Aleksandar Pavlovic e il nuovo acquisto Joao Palhinha che lottano per un posto da titolare, potrebbe alla fine alleviare la situazione di Goretzka.

Le recenti intenzioni del club nei confronti di Goretzka sono diventate chiare, con Kompany che lo ha escluso dalla squadra per la partita di coppa contro l'SSV Ulm (4-0). Eberl ha assicurato: "Il Bayern non ha una squadra B. Se rimane, resterà un membro della prima squadra a tutti gli effetti." La franchezza del club nel trattare la sua situazione è stata sottolineata da Eberl: "Il Bayern rivela i fatti apertamente. Poi puoi prendere decisioni informate."

L'acquisto di un nuovo difensore è altamente improbabile al momento, a causa degli infortuni. Tuttavia, potrebbero ancora esserci aggiustamenti personali in vista, insieme alla probabile partenza del francese Kingsley Coman dal club. Il calciatore, il cui contratto scade nel 2027, ha spesso avuto problemi di infortunio e il Paris Saint-Germain ha espresso interesse. La finestra di trasferimento si chiude il 30 agosto, lasciando poco tempo per i cambiamenti prima che Monaco affronti il Bayer Leverkusen nella difesa del titolo. In questo contesto, Goretzka sembra destinato a continuare il suo viaggio a Monaco.

