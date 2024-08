- Il Bayern di Monaco celebra il doppio gol di Müller <unk> "Leon appartiene al nostro gruppo"

Nonostante la festa seguita a una prestazione impressionante in coppa, Thomas Müller ha espresso solidarietà al suo compagno Leon Goretzka che sta attraversando un momento difficile. "Sta attraversando un periodo difficile, ma si allena eccezionalmente bene," ha detto Müller dopo la partita di FC Bayern Monaco contro SSV Ulm nel primo turno della DFB-Pokal. "La nostra squadra è sempre piena di situazioni impegnative. Ma Leon è uno di noi."

Il veterano Müller, che compirà 35 anni presto, ha giocato un ruolo importante con i gol iniziali (12° e 15° minuto) per supportare il debutto vincente di Vincent Kompany come allenatore del Bayern. "Non è stato perfetto, ma abbiamo mantenuto la disciplina. 4-0 è soddisfacente, ora andiamo avanti. Mostrare l'energia giusta è cruciale. È la nostra base," ha detto Kompany.

Kingsley Coman e il sostituto tardivo Harry Kane (90+3) hanno contribuito al punteggio, portandolo a 4-0.

"Nessun giocatore si diverte a stare in panchina"

Mentre la partita procedeva, i nuovi acquisti di Bayern Michael Olise e João Palhinha hanno fatto il loro debutto in una partita ufficiale per il club. L'acquisizione di Palhinha ha aggiunto complessità alla situazione di Goretzka, che sta lottando dopo aver saltato il campionato europeo casalingo. "Non credo che alcun giocatore si diverta a stare in panchina," ha commentato il direttore sportivo Max Eberl sull'assenza di Goretzka. "Se sei un calciatore e un atleta, vuoi essere in campo." Ogni giocatore ha l'autonomia per gestire la propria situazione. Il contratto di Goretzka scade nel 2026 e viene considerato un potenziale scambio.

"In fin dei conti, non dipende da me. Mi piace giocare accanto a Leon. È un po' deludente per lui," ha detto Joshua Kimmich, che ha giocato con Aleksandar Pavić a centrocampo per Ulm. "Tuttavia, non sono responsabile di quella decisione. È l'allenatore e il club. Non sono a conoscenza delle discussioni che stanno avvenendo."

Trionfo di Mr. Pokal

Nel frattempo, Müller ha goduto della serata, con il collega Serge Gnabry che ha scattato una foto di lui con Mr. Pokal, circondato da un gruppo di giornalisti allo stadio Donaustadion. Solo Charly Körbel (70 partite per l'Eintracht Frankfurt) e Manfred Kaltz (67 partite per l'Hamburger SV) hanno giocato più partite di DFB-Pokal per un club di Müller per il Bayern (66).

"Un giocatore come Thomas fa una prestazione come se stesse giocando in una finale di Champions League - e questo è cruciale," ha detto Kompany. L'allenatore di Ulm Thomas Wörle, che ha vinto con la squadra femminile del Bayern, è stato altrettanto impressionato. "Impressionante, impressionante," ha detto Wörle. L'agilità e le mosse strategiche di Müller sono state encomiabili.

