Il Bayern deve superare la delusione causata dal Leverkusen.

A Bayern Monaco, l'agonia di una campagna poco degna di nota senza trofei è palpabile. Oggi, il Bayer Leverkusen, campione doppio, fa la sua visita (18.30 Uhr/Sky e in diretta su ntv.de). La fiducia di Bayern è alta grazie alle loro prestazioni impressionanti nelle ultime partite. "Abbiamo guadagnato il diritto di affrontare questa partita con ottimismo", ha dichiarato il direttore sportivo Christoph Freund. Tuttavia, Thomas Müller mette in guardia: "Affrontare il Leverkusen ti mette di fronte a un avversario veramente formidabile".

Il coach del Bayer, Xabi Alonso, che ha indossato la maglia di Monaco dal 2014 al 2017, si aspetta un'atmosfera vivace nello stadio pieno di 75.000 spettatori. "Abbiamo un piano di gioco solido, non dobbiamo tirarsi indietro e non dobbiamo lasciare troppo spazio. Dobbiamo fare una prestazione quasi perfetta per portare via punti da Monaco", ha detto Alonso. Lo scontro altamente atteso tra i campioni in carica e la squadra dominante promette numerosi incontri emozionanti.

Allenatore

L'introduzione di Vincent Kompany come allenatore del Bayern ha richiesto del tempo. Alonso era anche molto apprezzato, ma ha scelto di rimanere con il Leverkusen. Kompany non trae никакой motivazione aggiuntiva da questo. "Mi sto veramente divertendo qui. Sto mettendo un'enorme quantità di impegno e miro a guadagnarmi ogni onorificenza. Tutto il resto è irrilevante", ha detto il 38enne belga. "Vincent ha un'influenza positiva sulla squadra. Loro giocano con un'enorme entusiasmo e hanno idee innovative", ha lodato Alonso.

Pivello del centrocampo

Il dibattito sulla meritocrazia di Jamal Musiala contro Florian Wirtz continua. Entrambi i giovani talenti tedeschi sono destinati a diventare superstar a livello globale. Freund è un sostenitore fermo di Musiala, principalmente a causa dei loro legami di club. "È un ragazzo fantastico e sta giocando un calcio eccezionale", ha detto Freund. "È in ottima forma". Musiala ha segnato tre gol nella Bundesliga questa stagione, mentre Wirtz ne ha segnati quattro. "Il suo inizio è stato incredibilmente impressionante", ha detto Alonso.

Musiala non solo eccelle in attacco, ma guida anche la classifica dei duelli difensivi (86) per il Bayern. La sua percentuale di successo del 54% per un giocatore offensivo è notevole. È simile per Wirtz. Il nazionale ha anche il maggior numero di duelli difensivi per il Bayer (51 vittorie su 109, una percentuale di successo del 47%).

Marcatori

Il duello tra Harry Kane e Victor Boniface potrebbe rivelarsi il fattore decisivo. Kane, capocannoniere del Bayern, guidava la classifica del campionato con cinque gol dopo le prime quattro partite. Il capitano della nazionale inglese era direttamente coinvolto in nove dei primi 16 gol della Bundesliga segnati dal Bayern in quelle quattro partite. Kane ha recentemente registrato undici azioni da gol in una sola settimana.

Boniface ha segnato tre gol nel campionato questa stagione. Con la sua fisicità e la sua tecnica, è un avversario difficile. Boniface ha effettuato il maggior numero di tiri verso la porta avversaria nella Bundesliga questa stagione: 20 tiri. Oltre ai suoi tre gol, ha anche assistito e attualmente è il secondo miglior marcatore del Bayer, dietro solo a Wirtz.

Il potenziale decisivo potrebbe essere l'impegno a centrocampo tra Joshua Kimmich e Granit Xhaka. Dopo la decisione di Kompany di spostare Kimmich dalla posizione di terzino destro al centro del centrocampo, le prestazioni del nuovo capitano della nazionale sono state eccezionali. Kimmich è stato uno dei giocatori con più possesso palla nel campionato (473 tocchi), la sua precisione nei passaggi è notevole al 93% e la sua distanza di corsa di 49,1 chilometri è seconda solo a quella di Frankfurt Ellyes Skhiri. A Leverkusen, Xhaka è una figura dominante. È il giocatore con più possesso palla del Bayer nei primi quattro turni di campionato (442 tocchi) e ha vinto il 66% dei suoi duelli. Durante la stagione vincente del campionato, è stato in grado di invertire la tendenza nel 55% dei suoi scontri diretti.

