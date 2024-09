- Il Bauhaus di Dessau celebra un "Festival per la Cappella"

Negli anni '20, l'iconico ensemble Bauhaus, noto per il suo DIY Dada, Jazz e suoni derivati da fili, chiodi e sedie, ha lasciato un'impronta duratura. Per celebrare il centenario di questo miscuglio e rendergli omaggio, Bauhaus Dessau sta organizzando un evento di tre giorni intitolato "The Bauhaus (B)lasts!"

Questa tradizionale celebrazione Bauhaus ruoterà intorno alla musica e alla danza, ospitando eventi presso il Bauhaus Building, il Bauhaus Museum, il Teatro Anhaltisches e vari luoghi cittadini. L'obiettivo è creare "piazze da ballo tematiche" e far dimenare i visitatori al ritmo di Charleston, Tango, Jazz e Blues. L'evento comprenderà anche proiezioni cinematografiche, letture, workshop e concerti dal vivo che metteranno in luce l'ampia influenza di Bauhaus. È prevista una parata, con il tema che sarà il blu.

Fondato nel 1924 da Andor Weininger (1899-1986), il gruppo Bauhaus ha giocato un ruolo fondamentale nello plasmare i festival a Weimar, Dessau e Berlino. Il gruppo era noto per la sua apertura, spontaneità e avventurosità, incarnando lo spirito pionieristico del suo tempo, quando le forme d'arte venivano smantellate e riimmaginate. L'ensemble è rimasto attivo fino al 1933.

