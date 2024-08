- Il Barcellona si lascia: Ilkay Gündoğan lascia il Man City dopo un anno

Dopo la sua partenza dalla nazionale, Ilkay Gündogan fa la sua prossima mossa importante: Dopo un solo anno, il 33enne decide di lasciare il FC Barcelona e fare ritorno al Manchester City. Ha firmato un contratto per la stagione corrente con la squadra allenata da Pep Guardiola, con cui aveva già vinto 14 titoli. "Significa molto per me avere questa opportunità," ha dichiarato in una nota dei campioni inglesi.

"Guardiola è il miglior allenatore in circolazione"

Si dice che Guardiola abbia giocato un ruolo chiave nel convincere il suo ex protetto e centrocampista a tornare. Si presume che si siano incontrati in un ristorante di Manchester mercoledì sera per discutere i dettagli. L'anno scorso Guardiola aveva già tentato di trattenere Gündogan, ma lui aveva scelto nuove sfide. Ora sono di nuovo insieme. "Tutti sanno l'ammirazione che ho per Guardiola. È il miglior allenatore del mondo e lavorare con lui ogni giorno ti rende un giocatore migliore," ha detto Ilkay Gündogan.

In precedenza, i catalani allenati dall'ex ct Hansi Flick avevano consigliato a Gündogan di lasciare durante questa finestra di mercato. L'agente e zio di Gündogan, Ilhan, aveva rivelato l'8 agosto che, sebbene ci fossero stati diversi interessamenti, suo nipote voleva restare. Recentemente Flick ha menzionato una conversazione con Gündogan, ma non ha fornito dettagli.

Guardiola e Gündogan: il duo vincente riunito

Manchester con Guardiola e Gündogan: Questa è stata una storia di successo per sette anni. Nel 2016, l'allenatore spagnolo voleva acquisire la stella del Borussia Dortmund di allora, e ci è riuscito. Nell'ultima stagione con il Manchester City finora, 2022/2023, Ilkay Gündogan ha servito come capitano della squadra e li ha condotti alla tripletta di Champions League, campionato e coppa. In totale, ha vinto cinque volte il titolo di campione inglese sotto Guardiola.

"Io sono sposato, ma adoro Gündogan," scherzò una volta Guardiola. In una severa intervista di giugno, lo spagnolo ha elogiato le qualità di Gündogan: "Ilkay non parlava molto, ma quando lo faceva, tutti ascoltavano, incluso me come allenatore. È un giocatore molto intelligente, uno dei più intelligenti che abbia mai allenato. Era una chiave del nostro successo." Ora potrebbe esserci altro in arrivo.

