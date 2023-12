Il Barcellona si dà un po' di tregua dai problemi extra-campo con una splendida rimonta per raggiungere la finale di Copa del Rey

In svantaggio per 2-0 all'andata, il Barcellona ha dimezzato il disavanzo nelle prime battute grazie a uno splendido colpo di Ousmane Dembele, prima che Gerard Pique segnasse di testa al 94' per portare la partita ai tempi supplementari.

Il Siviglia si rammarica per quello che avrebbe potuto essere dopo che Lucas Ocampos si è visto parare un rigore debole da Marc-André ter Stegen al 73', un gol che avrebbe sicuramente assicurato il passaggio alla finale.

Alla fine, è stato l'attaccante danese del Barcellona Martin Braithwaite a diventare l'eroe, segnando di testa su cross di Jordi Alba a soli quattro minuti dai tempi supplementari, aggiungendo un punto luminoso a una settimana altrimenti turbolenta, segnata da momenti fondamentali nella storia del club.

Lunedì sono stati arrestati quattro alti funzionari del Barcellona e domenica prossima il club dovrà affrontare le elezioni presidenziali più importanti della sua storia.

LEGGI: Caos, scandali e rabbia: il Barcellona affronta elezioni presidenziali fondamentali

Tutti e tre i candidati - Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa - erano presenti al Camp Nou per assistere alla resurrezione del Barça sul campo, e i tifosi sperano che il vincitore finale sia stato ispirato a compiere miracoli simili fuori dal campo.

I problemi che il presidente entrante deve affrontare sono numerosi - dai debiti storici che si parla di oltre un miliardo di dollari a una squadra debole che deve essere ricostruita - ma in cima all'agenda c'è il futuro del capitano e talismano del club Messi.

L'argentino ha reso pubblico il suo desiderio di lasciare il Barcellona la scorsa estate e sembra sempre più improbabile che firmi un nuovo contratto, il che significa che il più grande giocatore della storia del club potrà andarsene gratuitamente alla fine della stagione in corso.

Con il contratto in scadenza a fine stagione, Messi è libero di parlare con potenziali pretendenti da due mesi, ma avrebbe deciso di aspettare fino a dopo le elezioni per prendere una decisione sul suo futuro.

Tutti e tre i candidati hanno dichiarato pubblicamente che il futuro di Messi avrà la precedenza su qualsiasi altra questione e chiunque ne uscirà vincitore avrà il suo bel da fare per riparare il rapporto incrinato che la stella del club ha con il consiglio di amministrazione.

A febbraio, il Barcellona aveva rilasciato una dichiarazione in cui negava "categoricamente" la responsabilità della pubblicazione del contratto da 672 milioni di dollari di Messi sul quotidiano spagnolo El Mundo.

La fuga di notizie non ha fatto altro che aumentare le tensioni tra Messi e le gerarchie del Barcellona, già arrivate a un punto di rottura dopo che l'argentino aveva lanciato una velata frecciatina al consiglio d'amministrazione durante l'emozionante addio all'ex compagno di squadra Luis Suarez.

Ma queste sono preoccupazioni per la prossima settimana; per ora, i tifosi possono godersi la loro squadra che ha raggiunto l'incredibile nona finale di Copa del Rey in 11 stagioni.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com