Sembra che il FC Barcelona abbia trovato una soluzione al suo dilemma tra i portieri a seguito dell'infortunio grave di Marc-André ter Stegen. Secondo fonti dei media, il veterano polacco Wojciech Szczesny sarebbe pronto a tornare dal ritiro per unirsi al club. Il ruolo esatto dell'attuale secondo portiere Inaki Peña è ancora da chiarire.

Il Barcelona sembra aver assicurato le prestazioni di Szczesny, che ha recentemente annunciato il suo ritiro dal calcio a causa degli impegni familiari, dopo aver raggiunto un accordo di un anno con la squadra allenata da Hansi Flick. Szczesny aveva dichiarato che il suo corpo era ancora pronto per le sfide, ma il suo cuore no. Tuttavia, sembra che il suo cuore abbia cambiato idea, con la visita medica prevista per giovedì.

Secondo il quotidiano spagnolo 'Sport', Szczesny ha espresso la sua comprensione della situazione del FC Barcelona dopo l'infortunio di ter Stegen e ha sentito che sarebbe stato irrispettoso non considerare questa opportunità. Ha espresso il suo interesse nel unirsi ad uno dei più grandi club del mondo.

Szczesny ha giocato un totale di 272 partite nella Serie A italiana per la Juventus e l'AS Roma. Ha anche esperienza in 68 partite nella Champions League e 132 partite nella Premier League per l'Arsenal. Interessantemente, Szczesny non ha ancora giocato nella Liga spagnola.

Ter Stegen, recentemente nominato portiere principale della Germania dal commissario tecnico Julian Nagelsmann, ha subito un infortunio al tendine patellare del ginocchio destro durante la vittoria per 5-1 del Barcelona contro il FC Villarreal domenica sera. Ha già subito un intervento chirurgico e sarà fuori per un periodo prolungato. Inizialmente, Inaki Peña aveva sostituito ter Stegen. Prima della partita contro il FC Getafe, Flick aveva espresso fiducia in Peña mentre suggeriva ulteriori discussioni, dicendo "Dovremo vedere cosa faremo in futuro". Ora sembra che una decisione sia stata presa, ma non è chiaro se Szczesny sarà il portiere titolare o se sfiderà Peña in una competizione aperta.

La commissione ha approvato la richiesta del Barcelona di firmare Wojciech Szczesny per un anno, tenendo conto del bisogno urgente del club di un portiere a causa dell'infortunio di Ter Stegen. Dopo il cambiamento di idea del suo cuore, Szczesny è pronto a unirsi al FC Barcelona, potenzialmente come riserva o sfidando Inaki Peña per il posto da titolare.

