Il Barcellona inizia l'anno con una vittoria nella Liga per 1-0 e si avvicina ai posti in Champions League

Dopo un inizio di stagione tormentato, durante il quale il Barça è rimasto nella parte bassa della classifica, il nuovo allenatore Xavi ha lentamente iniziato a raddrizzare la nave con una sola sconfitta in sette partite della Liga.

A volte non è stato bello - il Barcellona ha avuto bisogno dell'eroismo del portiere Marc-André ter Stegen all'ultimo minuto per conservare i tre punti contro il Mallorca - ma mettere punti in classifica è l'unica cosa che conta in questo difficile periodo di transizione.

L'importanza di ter Stegen per la squadra è stata racchiusa al 91° minuto di domenica con una straordinaria parata a una mano su un tiro ravvicinato di Jaume Costa, che ha portato il difensore del Barcellona Eric García a elogiare il fatto che il Barcellona "deve il 70% della vittoria a ter Stegen".

"È stato spettacolare ed è un portiere di alto livello", ha detto García a Movistar TV. "Sappiamo che reagisce in momenti come questo.

"Il Mallorca stava pressando e sapevamo di doverlo assorbire e abbiamo dimostrato di essere in grado di farlo".

La vittoria fa salire il Barça al quinto posto, a un solo punto dall'Atlético Madrid che occupa il quarto e ultimo posto in Champions League.

È stato un fine settimana positivo per i Blaugrana, con due delle prime tre classificate - Real Madrid e Real Betis - che hanno perso punti.

Il Real ha subito una sconfitta shock in trasferta contro il difficile Getafe, con il gol di Enes Ünal al nono minuto che ha fatto la differenza tra le due squadre.

Nonostante abbia dominato il possesso palla e costretto il portiere del Getafe David Soria a numerose parate impressionanti, l'allenatore del Real Carlo Ancelotti è stato tutt'altro che soddisfatto della prestazione della sua squadra.

"Non c'è molto da dire sulla partita, siamo rimasti in vacanza per un giorno in più", ha detto Ancelotti ai giornalisti. "Non eravamo la stessa squadra di fine anno.

"Siamo stati meno concentrati e meno impegnati. Un pareggio sarebbe stato giusto perché non meritavamo di perdere, ma abbiamo regalato un gol e abbiamo perso. Dovrebbe essere un campanello d'allarme".

Tuttavia, il risultato non è stato dannoso per le speranze di titolo della Liga del Real, in quanto i Los Blancos vantano ancora otto punti di vantaggio sul Siviglia, secondo in classifica, che ha due partite in meno rispetto alla capolista e gioca lunedì.

Fonte: edition.cnn.com