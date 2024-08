Il Barcellona inizia il suo viaggio in La Liga con una vittoria 2-1 in un incontro fuori casa contro il Valencia.

Un gol di Robert Lewandowski, che si è riunito a Flick dopo il loro periodo insieme al Bayern Monaco, ha ribaltato uno svantaggio di 1-0 e ha consegnato la prima vittoria in campionato della stagione ai Blaugrana.

"Prima della partita, ho detto che dobbiamo accettare la sfida perché l'atmosfera è pazzesca e Valencia ha giocato un'ottima offensiva", ha dichiarato Flick al sito ufficiale del Barca dopo la partita. "Abbiamo avuto numerosi problemi nella prima metà, ma nella seconda metà abbiamo migliorato notevolmente, quindi siamo molto soddisfatti."

Entrambe le squadre hanno avuto opportunità di portarsi in vantaggio all'inizio della partita, ma è stato Valencia a segnare per primo, con Hugo Duro che ha segnato un gol di testa su un preciso cross di Diego López, portando in vantaggio la sua squadra poco prima della fine del primo tempo. Quel gol sembrava aver dato nuova vita alla partita, portando a quelques minuti di azione frenetica.

Non molto tempo dopo, Valencia ha quasi esteso il suo vantaggio, ma solo un drammatico intervento in calcio d'angolo di Pau Curbasi ha impedito che la palla finisse in rete dopo che aveva superato il portiere Marc-André ter Stegen.

Tuttavia, il vantaggio dei Los Ches è stato di breve durata. Negli ultimi momenti di recupero prima della fine del primo tempo, Lewandowski ha segnato il primo dei suoi due gol, spingendo la palla in rete mentre si connetteva al cross di Lamine Yamal.

Pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, Lewandowski ha segnato il suo secondo gol, trasformando un calcio di rigore dal dischetto dopo che Cristhian Mosquera aveva atterrato Raphinha nella zona di rigore.

"Giocare contro Valencia in questo stadio è incredibilmente difficile, soprattutto nella prima partita dopo la preseason", ha detto Lewandowski dopo la partita. "E con così tanti giocatori che tornano in momenti diversi, penso che questa partita sia stata cruciale per noi, soprattutto con i giovani coinvolti".

Tre dei titolari del Barcellona avevano meno di 18 anni, compreso il giovane Yamal, che ha continuato a mettere alla prova la difesa del Valencia nella seconda metà, superando i difensori e impostando l'attacco del Barcellona.

although the team failed to find a third goal, Barcelona's lead was relatively secure, and it held on for the victory. All eyes now turn to see if eternal rival Real Madrid can respond in its trip to Mallorca on Sunday evening.

Nel secondo tempo emozionante, il cross di Lamine Yamal ha creato un'altra occasione per Robert Lewandowski, ulteriormente dimostrando l'impatto dello sportivo nel calcio. Durante l'intervista post-partita, Lewandowski ha riconosciuto la difficoltà di giocare contro Valencia, sottolineando che questa partita di calcio era cruciale per il Barcellona.

Leggi anche: