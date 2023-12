Il Barcellona Femení sigla un'inedita stagione perfetta di 30-0

Per il Barcelona Femení, tuttavia, 30 si è rivelato un numero perfetto, poiché domenica ha fatto la storia con una vittoria per 2-1 sull'Atlético Madrid, completando una campagna di campionato perfetta composta da 30 vittorie in 30 partite. È la prima squadra a raggiungere questo traguardo nella Primera Liga Iberdrola.

Il dominiodel Barça in campionato è stato sottolineato dalla differenza reti: durante la stagione ha segnato 148 gol - una media di 4,93 gol a partita - e ne ha subiti solo 11 - una media di 0,36 a partita.

Il trofeo del campionato è stato conquistato sei partite fa, ma la promessa di una stagione storica e il ritiro della leggenda del club Melanie Serrano, alla sua 517ª presenza, hanno creato un'atmosfera carica di emozioni all'Estadí Johan Cruyff.

Il Barça ha aperto le marcature all'11° minuto, quando un corner di María León ha trovato Irene Paredes, il cui colpo di testa è finito in rete.

Quando Aitana Bonmatí ha segnato al 23° minuto, portando i Blaugrana in vantaggio per 2-0, sembrava che la sua squadra stesse per vincere. Un cartellino rosso per il difensore centrale dell'Atlético Merel van Dongen, dopo due ammonizioni, non ha fatto altro che consolidare il vantaggio iniziale del Barça.

Un gol di Amanda Sampedro, tuttavia, ha riportato l'Atlético in gara e Bonmatí è stata espulsa per un cartellino rosso per il Barça, il che significa che entrambe le squadre hanno terminato la partita con 10 giocatori in campo, anche se alla fine il Barcellona ha mantenuto la vittoria.

Non è solo in campo che il Barça ha fatto la storia di questa stagione. Per due volte ha registrato il tutto esaurito al Camp Nou, stabilendo il record mondiale di presenze per una partita di calcio femminile.

L'attaccante Asisat Oshoala ha vinto il Golden Boot dopo aver segnato 20 gol in 19 presenze in campionato. È la prima nigeriana a vincere il premio.

Lo storico risultato del Barcellona precede la finale di Champions League di sabato a Torino contro il Lione.

Il club francese è stato in passato il campione indiscusso d'Europa con cinque titoli consecutivi di Champions League prima di essere eliminato ai quarti di finale l'anno scorso dal Paris Saint-Germain.

In assenza del Lione, il Barcellona ha vinto il suo primo titolo di Champions League e ora è alla ricerca della prima vittoria in due occasioni.

Quattro giorni dopo la finale di Champions League, i blaugrana affronteranno anche il Real Madrid nella semifinale della Copa de La Reina.

Se riuscirà a vincere entrambi i trofei, il Barcellona diventerà la seconda squadra femminile nella storia a vincere due titoli europei di fila.

Fonte: edition.cnn.com