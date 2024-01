Il Barça ottiene una vittoria cruciale mentre Robert Lewandowski segna una tripletta in Champions League

Il fulmine di Ansu Fati, nel secondo tempo, ha fatto sì che l'ospite conquistasse i tre punti fondamentali per aumentare le sue possibilità di qualificazione alle fasi a eliminazione diretta.

Incredibilmente, è stata la prima vittoria in trasferta della stagione per il Barça, dopo una serie di prestazioni scadenti che hanno portato al licenziamento del precedente allenatore Ronald Koeman.

L'allenatore provvisorio del club catalano, Sergi Barjuan, ha assunto l'incarico in attesa che i blaugrana confermino il sostituto di Koeman, e si dice che l'ex giocatore Xavi sia in lizza per riempire il vuoto.

"Sapevamo tutti che dovevamo vincere ad ogni costo. I giocatori erano nervosi prima della partita e a guardarli ora le loro facce sono diverse. Vincere è sempre utile e spero che riusciremo a mantenere lo slancio per la prossima partita", ha dichiarato Barjuan ai giornalisti.

Il Barcellona si trova al secondo posto nel Gruppo E dietro al Bayern Monaco, dopo aver perso entrambe le prime due partite della stagione.

Il miglior attaccante del mondo

Il Bayern, invece, si è già qualificato per gli ottavi di finale dopo la vittoria per 5-2 contro il Benfica di martedì.

L'attaccante Robert Lewandowski è andato ancora una volta a segno in quella che è stata la sua 100a partita di Champions League, segnando una splendida tripletta.

La superstar polacca ha ora segnato 81 gol in Champions League nella sua carriera, tra cui quattro triplette.

Il tecnico del Bayern, Julian Nagelsmann, ha dichiarato che Lewandowski, 33 anni, dovrebbe puntare a raggiungere il traguardo dei 100 gol e ha definito il suo giocatore il "miglior" attaccante del mondo.

Solo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno segnato più di 100 gol nella più prestigiosa competizione europea per club, ma Nagelsmann non vuole fare paragoni con Lewandowski.

"Penso che tutti e tre siano stati giocatori molto impressionanti negli ultimi anni", ha detto Nagelsmann ai giornalisti dopo la partita.

"Credo che Lewy possa ottenere molto, anche in età avanzata, grazie al suo fisico, al suo stile di vita e al suo modo di essere calciatore.

"Continuerà a essere il miglior attaccante del mondo perché fa di tutto per continuare a esserlo".

Tuttavia, non è stato tutto rose e fiori per Lewandowski, che martedì ha sbagliato un rigore contro il Benfica - il suo primo errore in Champions League.

Il suo tentativo zoppicante è stato facilmente parato dal portiere Odysseas Vlachodimos e l'errore è sembrato togliere il sapore di una serata altrimenti perfetta.

"Non so se sia stata una partita perfetta perché ho sbagliato un rigore", ha detto Lewandowski dopo la partita.

"Ma è meglio sbagliarlo prima che dopo. Per fortuna abbiamo segnato altri gol e abbiamo ottenuto i tre punti".

E ha aggiunto: "Ad essere sincero, non avrei mai pensato di giocare così tante partite in Champions League e di segnare così tanti gol".

Fonte: edition.cnn.com