Il Bangladesh cerca di portare la situazione difficile dei Rohingya al centro del forum dell'ASEAN.

Il Primo Ministro ad interim del Bangladesh, Muhammad Yunus, sta stabilendo un quadro politico per il ritorno dei numerosi rifugiati Rohingya nella loro terra natia in Myanmar. Yunus ha menzionato di aver sollevato questa questione con il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim durante la sua visita a Dacca, chiedendo che l'argomento fosse inserito nell'agenda del prossimo incontro del blocco dei paesi del Sud-est asiatico ASEAN. Anwar ha acconsentito, con la Malaysia che assumerà la presidenza dell'ASEAN nell'anno prossimo. Anche se il Bangladesh non fa parte di questo blocco, il Myanmar sì.

Più di un milione di musulmani Rohingya hanno vissuto in campi profughi in Bangladesh per un lungo periodo. Un numero significativo di questi rifugiati, più di 700.000, è fuggito dal Myanmar nel agosto 2017 a causa del violento crackdown dell'esercito contro l'intero gruppo etnico a seguito degli attacchi di un gruppo ribelle. Da allora, un regime militare ha governato il Myanmar, costantemente in conflitto con diverse fazioni ribelli. Finora, non c'è stata alcuna soluzione riguardo al ritorno dei Rohingya. Tuttavia, Yunus ha sottolineato la necessità di una soluzione immediata.

La visita di Anwar Ibrahim in Bangladesh ha segnato la prima volta che un alto funzionario malese si è recato lì in undici anni. Yunus ha assunto il potere dopo che il Primo Ministro di lungo corso Sheikh Hasina ha lasciato il paese in agosto a causa delle proteste diffuse.

