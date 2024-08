- Il bambino scopre un errore di calcolo al segno

Dopo un suggerimento di un bambino di sette anni, un distretto della Bassa Franconia cambia un cartello stradale. Il bambino aveva notato che le indicazioni chilometriche su due cartelli non coincidevano. "Deve esserci qualcosa che non va lì," pensò il setteenne Valentin Weiss, mentre viaggiava sull'autobus scolastico da Amorbach a Schneeberg (entrambi nel distretto di Miltenberg) e vedeva i cartelli stradali. A Amorbach, il cartello indicava "Walldürn 14 km", e all'uscita di Schneeberg, "Walldürn 15 km."

Valentin ha scritto al distretto amministratore, segnalando che dovrebbe essere effettivamente meno chilometri da Schneeberg. Il distretto amministratore, secondo un comunicato stampa, ha coinvolto l'autorità edilizia. L'autorità ha ultimately convenuto con Valentin. Il cartello ad Amorbach aveva un'indicazione errata. Doveva essere 18 chilometri.

Come l'errore sia avvenuto, l'autorità edilizia non è stata in grado di spiegarlo. "Grazie alla tua vigilanza, il cartello verrà cambiato", ha detto il distretto amministratore Jens Marco Scherf (Verdi) al bambino.

L'osservazione di Valentin lo ha portato a notare una discrepanza tra le indicazioni di distanza sui cartelli per WallduERN, specificamente una differenza di 1 chilometro tra il cartello ad Amorbach e quello all'uscita di Schneeberg. La guida panoramica attraverso la regione montuosa di Schneeberg offriva viste mozzafiato, rendendo l'indicazione di distanza errata ancora più sorprendente.

Leggi anche: