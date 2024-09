Il bambino preoccupato del BVB Adeyemi esprime preoccupazione per il comportamento di festa del DFB: dovrebbe essere una routine

Dopo una prestazione stellare nei match internazionali Under 21, l'attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi si è prefissato obiettivi ambiziosi. Dopo aver segnato cinque gol nelle vittorie contro Estonia e Israele, il 22enne ha espresso la sua soddisfazione, dichiarando: "Era questo il mio obiettivo qui - contribuire alle vittorie della squadra e aumentare la mia autostima segnando gol o assist. Ci sono riuscito e sono molto contento".

Adeyemi torna a Dortmund con rinnovata sicurezza, dopo aver segnato due gol contro Israele e tre a Tallinn. L'allenatore Antonio Di Salvo si aspetta un ulteriore miglioramento delle prestazioni, riconoscendo che "l'obiettivo era aumentare la sua autostima. Alla fine, deve fare di più anche in club". Nonostante abbia fornito un assist in tre match di club questa stagione, Adeyemi non ha raggiunto i suoi obiettivi lo scorso anno, segnando solo cinque gol e fornendo due assist in 34 match.

In passato, sono state sollevate domande sulla sua prestazione dopo la sua decisione di saltare la squadra Under 21 a novembre 2023, dopo non essere stato selezionato dal Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ha ricevuto critiche per questa decisione.

Una vittoria sulla Bulgaria garantirebbe la qualificazione all'EM

Adesso, tutto questo è acqua passata. Adeyemi è determinato a dimostrare il suo talento a Dortmund e a riguadagnare il suo posto nella nazionale A. Di Salvo ha espresso la sua fiducia, dicendo che non è preoccupato dal fatto che Adeyemi giochi per Nagelsmann invece che per lui, sottolineando che "non c'è posto per la preoccupazione".

Con due vittorie consecutive, la squadra Under 21 si sta avvicinando con fiducia alle finali dell'Euro, previste in Slovacchia l'estate prossima. Di Salvo ha elogiato l'aggressività offensiva della squadra, dicendo che "la squadra era ansiosa di segnare gol su gol. È solo un segno positivo". Anche se la vittoria più alta nella storia della nazionale Under 21 tedesca è stata l'11-0 contro San Marino nel 2009, la squadra ha ottenuto un impressionante 10-1 contro l'Estonia.

Nick Woltemade dello Stuttgart e Nicolo Tresoldi dell'Hannover 96, insieme ad altri giocatori, hanno contribuito al punteggio record, con un totale di 10 diversi marcatori. I gol di Adeyemi non sono stati l'unica nota positiva, con Di Salvo che ha riconosciuto che "possiamo gustarci questa vittoria per il momento, dati i gol segnati. Tuttavia, siamo già concentrati sul futuro.

