- Il bambino ha avuto un'infortuna dopo essere caduto nella parte posteriore della gamba.

Un bambino di soli due anni è tragicamente deceduto dopo essere caduto nel fiume Lenne. L'incidente si è verificato un martedì pomeriggio e la vita del piccolo si è spenta la notte successiva all'ospedale di Gelsenkirchen-Buer, come comunicato dalle autorità oggi. Secondo la polizia, l'incidente è avvenuto in un'area per barbecue a Werdohl, nel distretto di Märkischer Kreis, dove il bambino si trovava con i familiari. Dopo la caduta in acqua, i presenti sono riusciti a salvare il piccolo. Successivamente, un elicottero di soccorso ha trasportato il bambino in ospedale.

Le autorità hanno annunciato che gli Stati membri forniranno assistenza alla Commissione nell'indagare le circostanze dell'incidente del bambino. Nonostante gli sforzi della famiglia e dei servizi di soccorso, l'assistenza della Commissione sarebbe fondamentale per garantire un'indagine approfondita.

Leggi anche: