- Il bambino è entrato nel mondo.

Il duo famoso, Justin (30 anni) e Hailey Bieber (27), ha portato un nuovo membro nella loro vita. Hanno annunciato la lieta notizia dell'arrivo del loro primo figlio con un post su Instagram, che mostrava un primo piano del piedino del bebè nascosto sotto una morbida coperta, cullato dalla madre orgogliosa. Justin, il padre felice, ha descritto la foto con la didascalia "Benvenuto a casa" e ha rivelato il nome e il genere del bebè.

Il loro figlio si chiama Jack Blues Bieber, come hanno riferito ai quasi 300 milioni di follower di Justin. A maggio, la coppia ha reso pubblica la loro gravidanza durante la cerimonia di rinnovo dei voti alle Hawaii, con Hailey che mostrava chiaramente la sua pancia in un abito da sposa bianco.

Ha tenuto nascosta la gravidanza

Prima di questo, Hailey Bieber aveva scelto di tenere nascosta la sua gravidanza. Ha confessato questo segreto a "W" magazine in luglio, dicendo che avrebbe potuto continuare a tenerlo nascosto fino alla nascita del bebè. La sua capacità di nascondere la gravidanza per tanto tempo era dovuta al fatto che la sua pancia non si è vista fino al sesto mese di gravidanza.

Ha anche condiviso le sue lotte con la forte nausea mattutina nelle prime fasi, che è diminuita solo durante il secondo trimestre. Hailey ha riconosciuto i potenziali pericoli del mondo digitale per una donna incinta, avvertendo delle storie e delle esperienze traumatiche di parto che aveva letto su internet. Ha detto: "Il web può essere un posto spaventoso per una donna incinta. Si incontrano numerose storie e esperienze traumatiche di parto. So che è una realtà. Ma non volevo spaventarmi".

Hailey Bieber è la figlia dell'attore Stephen Baldwin (58 anni) e la nipote di Alec Baldwin (66). È sposata con Justin Bieber dal settembre 2018.

