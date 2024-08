- Il balcone è crollato sotto sei persone. La polizia sta cercando un motivo.

In un crollo di balconata, sei persone sono rimaste ferite ad Amburgo. Una persona è rimasta gravemente ferita, altre due in modo moderato e tre in modo lieve, come ha riferito il corpo dei vigili del fuoco. Se la persona gravemente ferita avesse ferite potenzialmente letali, come precedentemente riferito, era ancora incerto giovedì mattina.

L'incidente nel distretto di Langenhorn è avvenuto mercoledì sera poco dopo le 21:30. Come sia successo è ancora del tutto sconosciuto. La polizia indagherà, ha dichiarato un portavoce.

La balconata era attaccata al terzo piano di un edificio residenziale degli anni '60 o '70. Non era completamente sorretta dal basso, ma si è piegata in avanti a un angolo di 90 gradi. Secondo il corpo dei vigili del fuoco, è ancora appesa alla facciata dell'edificio. Hanno deciso di non rimuoverla durante la notte, ma di farlo durante il giorno di giovedì o nei giorni successivi.

Tutte e sei le persone sulla balconata, cinque uomini e una donna, sono cadute da circa nove metri. Sono state portate in ospedale. Gli appartamenti sul lato interessato della casa sono stati evacuati, ha detto il vigile del fuoco. Gli ingegneri strutturali dovranno ora verificare come procedere. Il corpo dei vigili del fuoco era presente insieme al servizio di soccorso e all'Agenzia federale per la tecnica dei soccorsi (THW) con 60 operatori di emergenza.

