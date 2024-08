Il balcone con sei persone si rompe dal muro della casa

Sei persone si trovavano sul balcone di una casa a schiera a Hamburg quando improvvisamente cedette sotto di loro. Una donna e cinque uomini precipitarono dal terzo piano fino al suolo sottostante. Un uomo di 30 anni lotta per la sua vita.

Nell'incidente del balcone a Hamburg della scorsa notte, sei persone sono rimaste ferite. Un uomo sulla trentina ha riportato ferite gravi, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. Due altre persone hanno riportato ferite moderate e tre lievi.

L'incidente nel distretto di Langenhorn si è verificato poco dopo le 21:30. La causa dell'incidente è ancora ignota. Il balcone si trovava al terzo piano di una casa a schiera degli anni '60 o '70 e non era completamente sorretto dal basso, ma si è piegato verso il basso a un angolo di 90 gradi e ancora appeso alla facciata dell'edificio.

Tutte e sei le persone presenti sul balcone, cinque uomini e una donna, sono precipitate a terra e sono state portate in ospedale. Gli appartamenti sul lato interessato dell'edificio sono stati evacuati, ha detto il vigile del fuoco. Gli ingegneri strutturali dovranno ora determinare come procedere. Il portale di notizie locali "Moin.de" riferisce che l'incidente si è verificato durante una festa di inaugurazione.

