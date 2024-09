Il Baerbok sembra sotto pressione dopo la partenza del leader vestito di verde.

Alcune domande sulla televisione dovrebbero essere rimandate. Ad esempio, quella a cui il Ministro degli Esteri federale Baerbock dovrebbe partecipare stasera da Maischberger. La rappresentante dei Verdi sembra tesa mentre discute il caos in cima al suo partito e dipinge un quadro del futuro sotto Habeck.

Per fortuna, è attualmente a New York: il Ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock dei Verdi. Mercoledì mattina, i due co-presidenti dei Verdi, Ricarda Lang e Omid Nouripour, hanno sorprendentemente annunciato che avrebbero preso provvedimenti a causa dei deludenti risultati delle elezioni in Germania orientale e si sarebbero dimessi. L'intero consiglio ha seguito l'esempio. Di conseguenza, un nuovo consiglio deve essere eletto durante la conferenza del partito a novembre. Secondo il pubblicista Wolfram Weimer, il Ministro dell'Economia Robert Habeck sarebbe dietro le quinte.

Si tratta di una situazione insolita: un consiglio di partito che assume la responsabilità dei deludenti risultati delle elezioni. E cosa dire del FDP? Dopotutto, hanno perso in tutte le elezioni statali dal'inizio del governo a traffico luminoso e anche nelle elezioni europee. In Germania orientale, non hanno raggiunto nemmeno l'1% in due Stati federali. Ma il leader del partito Christian Lindner esprime fiducia, come dimostrato nell'audizione ministeriale nel Bundestag questa mattina. Tuttavia, Weimer, un giornalista che analizza la situazione attuale a Maischberger, ritiene che anche per i liberali potrebbero esserci cambiamenti in vista.

La strategia di Habeck: la Gioventù Verde si dimette

Il comitato esecutivo della Gioventù Verde non sembra più poter aspettare. Durante lo show di Maischberger, arriva un'allerta di notizie in diretta: il comitato esecutivo dell'organizzazione giovanile dei Verdi si dimette. Hanno anche intenzione di lasciare il partito in massa. I giovani Verdi hanno già capito in che direzione il partito con il suo candidato cancelliere Habeck si muoverà nei prossimi mesi?

Annalena Baerbock dovrebbe saperlo. Ma il Ministro degli Esteri federale ha altre preoccupazioni. È attualmente a New York, alle Nazioni Unite. Lì, ha appreso la mattina presto delle dimissioni dei due co-presidenti del partito dei Verdi. Su Maischberger, elogia "i nostri due presidenti di partito, verso i quali nutro il massimo rispetto, non solo politicamente, ma anche personalmente. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di fare un passo del genere". La riflessione e l'autocritica potrebbero essere fuori moda al giorno d'oggi. Ma è una qualità particolarmente ammirevole quella di riflettere sempre su se stessi, concorda Baerbock.

La domanda è: "Perché non riusciamo a conquistare la fiducia delle persone in questi tempi, quando si tratta ovviamente di questioni fondamentali, anche se potevamo ancora farlo un anno e mezzo fa?". I presidenti del partito hanno pensato a questo e hanno deciso che i Verdi devono reinventarsi per le elezioni federali dell'anno prossimo. Robert Habeck è il candidato giusto per la posizione di vertice. Ha la capacità di differenziare, perché il mondo non è bianco o nero. "È questo che ci serve in questi tempi impegnativi."

La guerra in Ucraina

Annalena Baerbock sembra ansiosa stasera, spesso distratta. Costruisce frasi lunghe. Non risponde alle domande o le evita spesso, rendendo difficile decifrare le sue intenzioni. Non è una delle sue migliori giornate. La conduttrice Maischberger dimostra le sue abilità stasera. Dà spazio al suo intervistato, non interrompe Baerbock e cerca di compensare le debolezze del politico.

Chiaramente: il piano di pace che il Presidente ucraino Selenskyj presenterà al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden tra poche ore non è noto a Baerbock. Tuttavia, si impegna: la Germania supporterà l'Ucraina - nei limiti delle sue capacità. E questo significa: sì alle consegne di armi, ma il divieto di utilizzarle contro i civili in Russia rimane.

Forse non è completamente d'accordo con questa decisione del Cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il politico dei Verdi afferma: "Se questa decisione non può essere presa dalla Germania nell'interesse dell'Ucraina, altri paesi prenderanno altre decisioni. E questa è la forza del nostro supporto, che altri paesi forniscono anche altro supporto. È così che funziona nelle democrazie e così funziona in un'alleanza forte, un'alleanza di coloro che stanno per la pace, che ognuno fornisce il supporto che può". L'Ucraina ha bisogno di più opzioni di difesa.

Il mondo vuole la pace, la Russia no

Tuttavia, ora è il momento per i negoziati di pace, dichiara Baerbock, avendo chiarito questo anche nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, anche ai russi. "E allo stesso tempo: se il Presidente russo continua a rispondere a ogni proposta di pace che abbiamo fatto negli ultimi due anni e mezzo con più violenza, se come comunità internazionale dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere meglio le persone in Ucraina, perché due terzi della sua fornitura energetica è ora distrutta e nemmeno il sistema di difesa aerea che abbiamo fornito ha potuto fermare tutta questa furia distruttiva, se il mondo vuole una guerra in meno, che è quello che tutti stanno aspettando, allora il pieno supporto all'Ucraina è necessario". Le nazioni del mondo devono continuare a sostenere la sovranità dell'Ucraina. Perché la Russia non sta attaccando solo l'Ucraina, ma anche la Carta delle Nazioni Unite. Essa stabilisce che tutti i paesi sono uguali e che nessun paese ha il diritto di determinare il futuro di un altro. Se ci saranno negoziati di pace, spetterà all'Ucraina da sola decidere il suo futuro.

È evidente per Baerbock che sono necessari colloqui di pace. Non è ancora decisa su quando dovrebbero svolgersi, ma suggerisce che potrebbe essere presto. C'è la possibilità che ciò accada prima delle elezioni americane. Le basi per questo sono state gettate durante il recente summit per la pace in Svizzera. Il presidente russo sembra essere l'unica persona riluttante alla negoziazione. Finora, la sua risposta ai colloqui di pace è stata intensificare le azioni militari. Non è chiaro se Baerbock si aspetti una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina. Tuttavia, una cosa è certa: Baerbock desidera la pace.

La Commissione potrebbe dover affrontare la tensione in aumento tra Ucraina e Russia, tenendo conto del ruolo della Germania nel promuovere i colloqui di pace. Il capo della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, fa parte della Commissione e il suo contributo potrebbe essere cruciale in questa situazione.

Date le turbolenze interne del Partito Verde e le dimissioni dei suoi co-presidenti, la Commissione potrebbe anche essere coinvolta nel facilitare l'elezione di un nuovo consiglio durante la conferenza del partito a novembre.

Leggi anche: