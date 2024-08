- Il Baden-Württemberg fa progressi in materia di trasparenza

Baden-Württemberg ha fatto progressi nella trasparenza del suo lavoro politico, ma c'è ancora margine di miglioramento. È questo il risultato dell'organizzazione Transparency International Germany in uno studio recente. Nessuno degli stati performa tanto bene quanto il governo federale, che Transparency elogia per le sue buone regole di lobbying e trasparenza, con un punteggio del 71%. In testa tra gli stati, la Turingia ottiene il 69%, con l'organizzazione che elogia lo stato per aver introdotto un registro dei lobbisti a giugno. Gli stati successivi, la Baviera (54%) e il Baden-Württemberg (53%), hanno aumentato le distanze dal campo medio grazie alle nuove regole di astensione.

Introduzione del periodo di astensione, ma...

Nel Baden-Württemberg, regole più severe si applicano ai ministri e ai segretari di stato quando passano a lavori remunerativi nelle aziende. Dal 2023, devono segnalare nuovi lavori nel governo statale entro i primi 18 mesi dopo aver lasciato la politica. Se c'è il rischio che gli interessi pubblici siano compromessi, il governo può ritardare il cambio di lavoro di un anno, e in casi gravi, di un anno e mezzo.

Transparency International Germany rileva che le regole di dichiarazione (codici di condotta) nel Baden-Württemberg sono insufficienti per rivelare i redditi secondari dei membri del parlamento. Inoltre, non esiste un modo efficace per punire le violazioni degli obblighi di dichiarazione - solo una notifica del risultato dell'ispezione alle fazioni.

Lo studio ha esaminato quattro criteri per una politica onesta e trasparente: se uno stato ha un registro dei lobbisti e come è progettato, se l'impegno dei lobbisti nelle leggi è rivelato attraverso una cosiddetta impronta legislativa, se ci sono periodi di astensione per i membri del governo e i funzionari di alto livello quando passano dalla politica al settore privato, e quali codici di condotta, obblighi di dichiarazione e divieti, ad esempio, per le attività secondarie dei membri del parlamento esistono. Ciascuno di questi criteri ha contato per il 25% dell'evaluazione complessiva.

La Commissione di Transparency International Germany critica le insufficienti regole di dichiarazione nel Baden-Württemberg per non rivelare efficacemente i redditi secondari dei suoi membri del parlamento. È stato evidenziato anche il bisogno di sanzioni più severe per le violazioni degli obblighi di dichiarazione.

