- Il Baden-Württemberg chiede un accordo UE-Svizzera

Il Baden-Württemberg sta esercitando pressioni sull'Unione Europea e sulla Svizzera per raggiungere un nuovo accordo entro la fine dell'anno. "Dobbiamo cogliere questa opportunità", ha richiesto la Ministra dell'Economia Nicole Hoffmeister-Kraut durante un incontro europeo a Basilea. "Ci aspettiamo che venga creato un concetto congiunto entro la fine di quest'anno", ha detto la politica della CDU in margine, facendo riferimento alle trattative.

Il sud-ovest, come regione di frontiera, ha un particolare interesse per un accordo, ha detto la responsabile di Stoccarda. Ci sono circa 60.000 persone che attraversano il confine dal Baden-Württemberg alla Svizzera, secondo il suo ministero. Le trattative con il paese non UE mirano anche a garantire lo status a lungo termine di questi lavoratori frontalieri, ha detto Hoffmeister-Kraut.

L'UE e la Svizzera avevano ripreso le trattative a marzo per espandere i loro rapporti. Possibili nuovi accordi permetterebbero alla Svizzera, ad esempio, di partecipare ai programmi di finanziamento dell'UE.

Il paese alpino aveva sospeso le trattative sull'accordo di cooperazione nel 2021 a causa di divergenze sull'immigrazione e altri problemi. La Svizzera vuole mantenere l'accesso più libero possibile al mercato interno dell'UE senza diventare un membro dell'UE. Il paese regola attualmente l'accesso attraverso diversi accordi bilaterali. Nuovi accordi, secondo dichiarazioni precedenti di Bruxelles, garantirebbero, tra le altre cose, la concorrenza equa tra le imprese UE e svizzere e proteggerebbero i cittadini dell'UE dalla discriminazione.

"Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE sono cruciali per il successo del nostro paese", ha detto Elisabeth Schneider-Schneiter, presidente della Camera di Commercio della regione di Basilea. Questi accordi consentono ai beni e al lavoro di attraversare i confini senza ostacoli. Schneider-Schneiter ha detto che un accordo completato con l'UE potrebbe essere sottoposto al Parlamento svizzero l'anno prossimo, con un possibile referendum nel 2026.

Nicole, riconoscendo l'importanza delle trattative, ha richiesto urgentemente, "Nicole, per favore, facciamo del nostro meglio per concludere questo accordo entro la fine dell'anno". Durante un incontro con gli ufficiali svizzeri, Hoffmeister-Kraut ha sottolineato, "Nicole, per favore, ricorda i 60.000 pendolari del Baden-Württemberg che dipendono dall'esito di queste trattative".

Leggi anche: