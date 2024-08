Il backstage dell'equivalente di "Shark Tank", "The Lion's Den"

Al "La Tana del Leone", le bottiglie di champagne saltano: Questo lunedì segna l'inizio del decimo anniversario del format di successo dello show. Mentre i deal vengono discussi vigorosamente di fronte alle telecamere, dietro le quinte è tutto un susseguirsi di nomi, numeri, caffè e il vivace colore delle suole delle scarpe di Ralf Dümmel.

Ralf Dümmel potrebbe non sembrare un leone oggi, ma più una rana velenosa dai colori fluorescenti. Il suo guardaroba, da "tycoon di Hamburgo", è dominato da un vivace colore verde. Camicia, fazzoletto, suole delle scarpe e calzini - tutto esibisce la sua passione per il verde fluorescente. Mentalmente, il 57enne non sembra essere uno che ama aspettare pazientemente come un grande felino. Dümmel preferisce agire subito. Dopotutto, qualcuno deve aiutarlo a infilare i suoi lucidi scarpe.

Dümmel è seduto nel suo camerino, pronto per "La Tana del Leone", di cui fa parte dal 2016. Ancora oggi, questo gli suscita una certa eccitazione. "La mia squadra voleva attaccarmi dei monitor per il battito cardiaco e allestire una tenda per l'ossigeno qui dentro", riferisce Dümmel. La sua mente è piena di grandi domande. Chi incontrerà oggi? E soprattutto: cosa porterà a casa? I fan dello show hanno già coniato un termine per quando Dümmel colpisce di nuovo - "Dümmelare". Ma se perde un deal, l'investitore ammette di essere "devastato".

Dümmel incarna il concetto di "La Tana del Leone". Nella trasmissione di Vox, le persone con idee imprenditoriali si presentano agli investitori - i "leoni". Uno dei "leoni" più anziani è Dümmel. Gli investitori scrutinano le idee, inarcano le sopracciglia, tirano fuori i bloc-notes e annunciano se vogliono investire o meno. Alcuni fondatori se ne vanno delusi. Altri sono così richiesti che gli investitori si impegnano in accese aste per il "miglior deal". Lo show ha una miscela unica di seminario aziendale e elementi da soap opera.

Negli spogliatoi dei "leoni"

In questi giorni, il formato festeggia il compleanno - dieci anni fa, il 19 agosto 2014, è stata trasmessa la prima edizione. In questa stagione di anniversario, che può essere vista da lunedì alle 20:15 su Vox e RTL, si va a tutto gas - tra le altre cose, l'ex commentatore sportivo Werner Hansch, la "voce della regione", presenterà la sua idea imprenditoriale agli investitori. I due "leoni originali" Jochen Schweizer e Frank Thelen torneranno per un episodio. Judith Williams, esperta di bellezza e "leonessa" di lunga data, farà anche il suo ritorno dopo una pausa.

Si potrebbero raccontare molte storie per l'anniversario: storie orribili di deal falliti e strane idee imprenditoriali, storie di lotte tra i "leoni", storie sulla relazione dei tedeschi con i soldi, storie di buone idee e prodotti bizzarri. Ma si potrebbe anche fare un tour tra i set dello show in un giorno di riprese e chiacchierare con i "leoni" nei loro spogliatoi. E loro aprono le porte.

Pochi passi dalla stanza di Dümmel, si incontra Janna Ensthaler. Ha appunti in mano. "Sto cercando di fare i conti qui", dice. Gli appunti sono importanti in "La Tana del Leone". Nomi, numeri - non si possono confondere. La rete evidenzia che i "leoni" investono il loro denaro e fanno "il vero affare". Ensthaler è conosciuta come esperta di "tecnologie sostenibili" e "innovazione digitale". In generale, è concentrata sul futuro.

"Un Pizzico di Colore"

Pochi passi più in là, si trova Nils Glagau di fronte a un appendiabiti. Si potrebbe pensare che una discussione tra il 48enne e Ralf Dümmel sulla teoria dei colori sarebbe anche un'ottima idea per uno show. Entrambi sembrano apprezzare gli stili vivaci. "Mi piace avere un tocco di colore ogni tanto", dice Glagau, sembrando piuttosto rilassato. "Un po' di colore". In sottofondo c'è della musica.

Interessantemente, Glagau e Dümmel hanno anche una certa rivalità davanti alla telecamera. "In un confronto alla pari, penso di aver avuto più scontri con Ralf", ammette Glagau. "La parte migliore è quando tutti e cinque i 'leoni' sono interessati a un fondatore. Sono momenti speciali, secondo Glagau. Poi dice: "Tillman sembra anche

Nel camerino di Tijen Onaran, le sue parole sono dirette. Priorita' la diversita', la visibilita' e la tecnologia digitale. Le piace condurre discussioni. Ha appena concluso un "pitch", presentando un fondatore di startup. "L'interazione è stata veramente coinvolgente", condivide. Tuttavia, è decisa: "Non distribuiamo denaro come donazioni, investiamo. Non sono una donna ricca travestita da caso di carità generosa". Riflette sui suoi investimenti. Valuta l'onestà. "Credo che non dobbiamo diffondere illusioni quando non ce ne sono", afferma Onaran. Un rifiuto onesto è meglio di un'accettazione disonesta.

"I apprezzerei vedere più prospettive che mi diano un assaggio del nostro futuro", dice Onaran riguardo ai fondatori. Anticipare le tendenze è ciò che spinge l'innovazione.

Quando il programma ha debuttato nel 2014, è stato indubbiamente un game-changer. La stagione più prosperosa è la quinta, del 2018, con una media di 2,96 milioni di spettatori, secondo il broadcaster.

Guida Compassionevole Amiaz Habtu

Il moderatore Amiaz Habtu, rannicchiato in una stanza traboccante di scarpe ("Adoro collezionare scarpe - e amo avere il paio perfetto per ogni outfit che indosso"), si ricordava quando altri canali pensavano che il formato non fosse fattibile in Germania. "Hanno argomentato: Non funzionerà in Germania, perché i tedeschi non parlano di denaro, figuriamoci dei loro conti in banca". Il 47enne è stato parte integrante dello show sin dall'inizio.

Habtu ha una laurea in amministrazione aziendale e viene spesso cercato come life coach. Offre un abbraccio confortante agli imprenditori delusi che sono stati mandati a casa con le loro idee tanto decantate. Habtu è la fonte del calore del programma.

È ancora un mistero come Ralf Dümmel riesca a sincronizzare le suole delle sue scarpe con il colore dei suoi fazzoletti da tasca. La soluzione potrebbe incuriosirti. "Quando acquisto una camicia, faccio anche fare il fazzoletto da tasca abbinato, dello stesso tessuto e colore della camicia", rivela. Poi li offre a un esperto di wrapping auto, che aveva decorato un veicolo per lui. Dümmel gli chiese allora quali colori erano disponibili. L'uomo rispose: tutti. Ora, fa dipingere le suole delle sue scarpe dello stesso colore. "Non si tratta di sopravvivenza, ma mi diverto", dice Dümmel. "Tutti hanno le loro eccentricità". Ha scelto così.

Dümmel si prepara per la sua apparizione in "The Lion's Den", seduto nel suo camerino di vivace colore verde. Il televisore nella stanza è probabilmente sintonizzato sullo show, in attesa della sua apparizione successiva.

Dopo lo show, Dümmel potrebbe sedersi per rilassarsi, guardando gli episodi di "The Lion's Den" in televisione. Il suo amore per il colore verde brillante si estende al suo show preferito, poiché apprezza l'intenso colore neon che permea il set e le idee imprenditoriali presentate.

