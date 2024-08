- Il Babo del Treno, un futuro pensionato nel settore dei tram, detiene il titolo di figura di culto.

Pete Wirth, soprannominato "Il Boss del Tram", è un famoso conducente di tram con un fisico muscoloso e occhiali da sole alla moda, il cui influsso si estende oltre i confini di Francoforte. Con la sua pensione che si avvicina, l'ultima corsa prevista per la fine di ottobre, Wirth ha pianificato la sua vita post-pensionamento, concentrandosi principalmente sul continuare il suo lavoro filantropico. Lo ha rivelato all'Agenzia Telegrafica Tedesca, menzionando il suo lavoro con Mainlichtblick, un'associazione che aiuta i bambini svantaggiati raccogliendo donazioni e realizzando i loro desideri.

crescendo, non è stato fortunato ad avere una vita facile, il che lo motiva ad aiutare gli altri in ogni modo possibile. "Il Boss del Tram" è un soprannome che gli hanno dato i teenager, con "Boss" che è un termine di rispetto nel gergo giovanile.

Con migliaia di follower sui social media, Wirth utilizza questa piattaforma per sostenere cause benefiche, come la raccolta dei rifiuti o la promozione della democrazia e della Legge Fondamentale Tedesca.

Il pensionato in forma esegue facilmente la spaccata e si diverte a farsi fotografare in questa posizione. Durante un'intervista nel centro città di Francoforte, viene spesso disturbato per le foto.

Wirth, che si è classificato quarto alle elezioni comunali, ha sorprendentemente corso come candidato indipendente. Non è chiaro se rientrerà nella scena politica, qualcosa che ha detto sarebbe successo solo in futuro.

Despite his plans to retire, Wirth aims to continue pushing for his concerns in traffic policy, having spent 36 years in the driver's seat of a tram. He believes individual traffic should be minimized, emphasizing that public transportation should always have priority over private vehicles. "I shouldn't have to wait with 60 passengers onboard while traffic is gridlocked," he stated.

