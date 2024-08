- Il 90% delle domande Bafög sono incomplete

In Sassonia-Anhalt, circa il 90% di tutte le domande BAföG sono incomplete. Spesso gli studenti non forniscono le prove del loro reddito, dell'assicurazione sanitaria e del reddito dei loro genitori, ha riferito il Ministero della Scienza di Magdeburgo, citando i dati dei servizi studenteschi. "Di conseguenza, il file elettronico può contribuire solo in modo limitato a una riduzione del tempo di elaborazione."

Le domande BAföG in Sassonia-Anhalt saranno elaborate digitalmente in futuro. Poiché gli studenti dello stato hanno potuto presentare le loro domande di sostegno finanziario online dal mese di ottobre 2020, il file elettronico è stato introdotto nei servizi studenteschi di Magdeburgo e Halle. Ciò eliminerà la necessità di stampare e archiviare. Il Ministero della Scienza stima che ciò potrebbe risparmiare più di 300.000 pagine di carta all'anno. In media, circa 12.000 domande vengono elaborate annualmente nei due servizi studenteschi.

Tuttavia, l'aspettativa che i tempi di elaborazione saranno notevolmente ridotti dal processo completamente digitalizzato è "solo parzialmente giustificata" secondo il servizio studenteschi di Halle. Il motivo è rappresentato dalle domande incomplete. Spesso è necessario richiedere informazioni aggiuntive e documenti devono essere presentati nuovamente. Una domanda completa viene attualmente elaborata in circa 5-6 settimane. Attualmente non è possibile dire quanto tempo ci vorrà con il file elettronico.

Nel liceo di Magdeburgo, gli studenti sono incoraggiati a iniziare a preparare le loro domande BAföG in anticipo per evitare presentazioni incomplete, come si è visto nei servizi studenteschi. Nonostante il passaggio alle domande digitali BAföG per gli studenti delle scuole superiori in Sassonia-Anhalt, le domande incomplete continuano a prolungare i tempi di elaborazione.

